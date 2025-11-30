Sergio Peña contó que habló con Álex Valera tras polémico comentario: "Me dijo..."

Sergio Peña es uno de los futbolistas de la selección peruana que ha recibido fuertes críticas por parte de la hinchada peruana. En medio de ello, tuvo unas polémicas declaraciones que fueron relacionadas a jugadores como Álex Valera, Andy Polo y Edison Flores. Es por eso que rompió el silencio y decidió aclarar tras varios meses.

Sergio Peña reveló firme conversación con Álex Valera tras polémicas declaraciones en la selección peruana

En la conversación con el programa "Hazme el Aguante" de José Carvallo y Diego Penny, Sergio Peña fue consultado sobre el momento en que la selección peruana quedó eliminada de las Eliminatorias y habló sobre los jugadores que sí dan la cara y otros que no.

Esto provocó que los seguidores relacionen este momento como una indirecta a Álex Valera, Andy Polo y Edison Flores, quienes no lograron integrar la selección nacional por diversas razones que fueron consideradas como excusas por los aficionados.

Sergio Peña fue entrevistado por José Carvallo y Diego Penny.

"Las declaraciones y lo que he dicho en algún momento me han llevado a un lado que no es correcto. En alguna ocasión me dijeron que he matado a jugadores de la 'U' y jamás lo he hecho ni lo haría. No es mi estilo; nunca me sentaría a hablar mal de alguien, ya sea colega o compañero. Creo que se ha interpretado de manera errónea", expresó para empezar.

"Lo que dije es que estábamos eliminados y hemos jugado estos últimos partidos pudiendo no estar en la selección y decirle no a la selección. Además, ahorrando críticas y todo, dimos la cara y no nos hemos escondido. Dijeron que yo lo decía por el 'Cholo' Valera porque no iba a la selección. Hablé con el 'Cholo', con Andy Polo, 'Orejas' Flores también porque justo fueron y se lesionaron. Entonces, le dije al 'Cholo' que es imposible que yo diga algo así cuando he visto que estabas mal, estabas desgarrado y en la selección no te van a inventar un desgarro. Y el 'Cholo' me dijo: 'No, hermano, tranquilo, la gente lo que quiere es eso porque estoy en la 'U' y tú en Alianza, quieren generar eso y todo bien", reveló y aclaró.

La revelación de Sergio Peña indica que Álex Valera no tomó a mal las declaraciones que hizo, dejando en claro que nunca tuvo la intención de que los lesionados en ese momento se sientan afectados.

Además, mencionó que algunas veces sus comentarios son llevados por el mal camino y una de ellas fue esa vez que dijo explícitamente: 'Pido respeto a los que dan la cara, otras no la dan'.

En resumen, Sergio Peña aclaró que no tiene una mala relación con el delantero de la selección peruana, Álex Valera, y que nunca emitió una indirecta directa hacia los futbolistas de Universitario de Deportes.