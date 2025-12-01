¿A qué hora juega Perú vs Venezuela y dónde ver el partido por la Liga de Naciones Femenina?

Perú vs Venezuela se estarán enfrentado en la nueva jornada de la Liga de Naciones Femenina. Esta vez, la selección peruana jugará de visita en el Estadio Metropolitano de Lara en Venezuela que tiene una capacidad de recibir a más de 40 mil asistentes. A continuación, todos los detalles.

Perú vs Venezuela se enfrentarán por la Liga de Naciones Femenina como parte de la fecha 4 del torneo que sirve para clasificar al Mundial. Este martes 2 de diciembre, las dirigidas por el DT Antonio Spinelli tendrán un nuevo reto que asumir luego de lograr una histórica victoria ante Chile como locales en Cusco.

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela?

Luego de haberse alejado de los últimos lugares de la tabla, Perú busca reafirmar su buen momento en su visita a Venezuela en el Estadio Metropolitano de Lara. El partido entre ambas selecciones se jugará a partir de las 6:00 p.m. hora peruana y 7:00 p.m. en Venezuela.

¿Dónde ver el partido de Perú vs Venezuela EN VIVO?

El partido entre Perú vs Venezuela se podrá ver en vivo a través de la señal de DSports en el canal de DirecTV o también desde la plataforma digital de DGO en toda Sudamérica. Además, se podrá seguir la cobertura especial de Diario Líbero para seguir el minuto a minuto.

¿Qué es la Liga de Naciones Femenina y qué países participan?

La Liga de Naciones Femenina es un torneo que se divide en un total de nueve jornadas y los dos primeros lugares clasifican a la Copa del Mundo, mientras que el tercer y cuarto puesto juegan el repechaje. Las selecciones que participan son Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay y Bolivia.