- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Alianza Lima
- Barcelona vs Atlético
- Venezuela vs Perú
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
Partidos de hoy EN VIVO, martes 2 de diciembre: programación y dónde ver fútbol gratis
Programación de partidos en vivo para este martes 2 de diciembre. Continúa la Premier League, LaLiga, entre otros torneos. En Perú se enfrentan Crisal vs Alianza.
Agenda completa de los partidos en vivo que se disputarán este martes 2 de diciembre. En Europa habrá acción en la Premier League, LaLiga, Copa del Rey, Copa Alemana, entro otros torneos. Además, en Sudamérica se jugará una nueva fecha de la Liga de Naciones Femenina y en Perú se enfrentarán Alianza Lima vs Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid, canal de transmisión y dónde ver LaLiga?
Partidos de hoy Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Sporting Cristal vs Alianza Lima
|L1 Max, Fanatiz, FOX Deportes
Partidos de hoy Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|AFC Bournemouth vs Everton
|ESPN2, Disney+
|14:30
|Fulham vs Manchester City
|ESPN, Disney+
|15:15
|Newcastle United vs Tottenham
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Barcelona vs Atlético Madrid
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy Copa Alemana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Hertha BSC vs Kaiserslautern
|Disney+
|12:00
|Borussia M'gladbach vs St. Pauli
|Disney+
|15:00
|RB Leipzig vs Magdeburg
|Disney+
|15:00
|Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
|ESPN3
Partidos de hoy Coppa Italia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Juventus vs Udinese
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Racing Ferrol vs Huesca
|13:00
|Portugalete vs Deportivo Alavés
|13:00
|Numancia vs Mallorca
|13:00
|Ebro vs Osasuna
|14:00
|CD Guadalajara vs Ceuta
|15:00
|Navalcarnero vs Getafe
Partidos de hoy Primera División Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Gualberto Villarroel SJ vs San Antonio Bulo Bulo
|Futbol Canal
|18:30
|Independiente Petrolero vs Guabirá
|Futbol Canal
Partidos de hoy Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Vasco da Gama vs Mirassol
|Fanatiz, SporTV, Premiere, Zapping
|19:30
|Grêmio vs Fluminense
|Fanatiz, SporTV, Premiere, Zapping
Partidos de hoy Primera Division Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Universidad Chile vs Coquimbo Unido
|max chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy Copa Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Deportivo Cuenca Juniors vs Universidad Católica
|DIRECTV Sports
Partidos de hoy Liga de Naciones Femenina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Uruguay vs Ecuador
|DIRECTV Sports
|18:00
|Venezuela vs Peru
|DIRECTV Sports
|18:00
|Chile vs Paraguay
|DIRECTV Sports
|18:00
|Argentina vs Bolivia
|DIRECTV Sports
El horario de la programación está de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90