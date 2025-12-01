0

Partidos de hoy EN VIVO, martes 2 de diciembre: programación y dónde ver fútbol gratis

Programación de partidos en vivo para este martes 2 de diciembre. Continúa la Premier League, LaLiga, entre otros torneos. En Perú se enfrentan Crisal vs Alianza.

Sandra Morales
Programación de partidos de hoy martes 2 de diciembre
Programación de partidos de hoy martes 2 de diciembre | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Agenda completa de los partidos en vivo que se disputarán este martes 2 de diciembre. En Europa habrá acción en la Premier League, LaLiga, Copa del Rey, Copa Alemana, entro otros torneos. Además, en Sudamérica se jugará una nueva fecha de la Liga de Naciones Femenina y en Perú se enfrentarán Alianza Lima vs Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1.

Barcelona recibirá a Atlético Madrid en el Camp Nou.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid, canal de transmisión y dónde ver LaLiga?

Partidos de hoy Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Sporting Cristal vs Alianza LimaL1 Max, Fanatiz, FOX Deportes

Partidos de hoy Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
14:30AFC Bournemouth vs EvertonESPN2, Disney+
14:30Fulham vs Manchester CityESPN, Disney+
15:15Newcastle United vs TottenhamDisney+, Zapping

Partidos de hoy La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Barcelona vs Atlético MadridDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy Copa Alemana

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Hertha BSC vs KaiserslauternDisney+
12:00Borussia M'gladbach vs St. PauliDisney+
15:00RB Leipzig vs MagdeburgDisney+
15:00Borussia Dortmund vs Bayer LeverkusenESPN3

Partidos de hoy Coppa Italia

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Juventus vs UdineseDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy Copa del Rey

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Racing Ferrol vs Huesca
13:00Portugalete vs Deportivo Alavés
13:00Numancia vs Mallorca
13:00Ebro vs Osasuna
14:00CD Guadalajara vs Ceuta
15:00Navalcarnero vs Getafe

Partidos de hoy Primera División Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Gualberto Villarroel SJ vs San Antonio Bulo BuloFutbol Canal
18:30Independiente Petrolero vs GuabiráFutbol Canal

Partidos de hoy Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Vasco da Gama vs MirassolFanatiz, SporTV, Premiere, Zapping
19:30Grêmio vs FluminenseFanatiz, SporTV, Premiere, Zapping

Partidos de hoy Primera Division Chile

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Universidad Chile vs Coquimbo Unidomax chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy Copa Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Deportivo Cuenca Juniors vs Universidad CatólicaDIRECTV Sports

Partidos de hoy Liga de Naciones Femenina

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Uruguay vs EcuadorDIRECTV Sports
18:00Venezuela vs PeruDIRECTV Sports
18:00Chile vs ParaguayDIRECTV Sports
18:00Argentina vs BoliviaDIRECTV Sports

El horario de la programación está de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO y EN DIRECTO: cuándo juega, hora, canal y dónde ver

  2. DT de Flamengo, Filipe Luis, dio rotundo calificativo al Monumental tras salir campeón: "Es..."

  3. Leao Butrón visitó el Monumental en la final y sorprende con fuerte mensaje: "Estadio de…"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano