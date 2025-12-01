0

Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO y EN DIRECTO: cuándo juega, hora, canal y dónde ver

Barcelona y Atlético Madrid se enfrentan este martes 2 de diciembre en el estadio Spotify Camp Nou, válido a la jornada 19 de LaLiga.

Sandra Morales
Barcelona y Atlético Madrid se enfrentan este martes en el Camp Nou
Barcelona y Atlético Madrid se enfrentan este martes en el Camp Nou | FOTO: LIBERO
LaLiga adelanta algunos partidos de la fecha 19. Barcelona vs Atlético de Madrid se enfrentan este martes 2 de diciembre a partir de las 3:00 p. m. hora peruana / 9:00 p. m. en el horario de España. El encuentro, que se disputará en el estadio Spotify Camp Nou, será transmitido mediante el canal DIRECTV y DGO.

El equipo blaugrana tiene una oportunidad de oro para sumar tres puntos y consolidarse como único puntero tras los tres empates al hilo del Real Madrid. El técnico Hansi Flick lamentó por cómo se ganó el último encuentro por 3-1 a Alavés. "Estaba decepcionado porque perdimos muchos balones y al final recibimos dos tarjetas rojas en el banquillo".

Postpartido contra Alavés, el técnico Flick se volvió tendencia mundial debido a una fotografía desoladora. El DT alemán explicó el momento que vivió. "No hay nada más. Estoy fuerte para afrontar todo lo que pase en la temporada. Se han dicho muchas cosas. La realidad es que también me quedé en el banco porque a veces necesito mirar alrededor y apoyarme en mi gente. Quería tomar un poco de aire, no quería ir directamente al vestuario".

El enfrentamiento del Camp Nou, corresponde al partido adelantado de la 19ª jornada por la Supercopa de España, que se disputará del 7 al 11 de enero en Arabia Saudita. Misma situación será para el Real Madrid que se medirá contra el Athletic Club el miércoles 3 de diciembre.

Barcelona vs Atlético Madrid: Hora del partido

  • Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.

Barcelona vs Atlético Madrid: canal y dónde ver transmisión

La transmisión del partido de Barcelona vs Atlético Madrid, por la fecha 19 de LaLiga de España, irá a través de la señal DirecTV para Perú y resto de países de Sudamérica. Además, podrás seguirlo por Movistar+ en España y Sky en México.

Barcelona vs Atlético Madrid: alineaciones probables

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha.

Atlético: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Conor Gallagher; Julián Álvarez, Álex Baena.

Barcelona vs Atlético Madrid: apuestas y pronóstico

APUESTASBARCELONAXATLETICO
BETSSON1.784.303.95
BETANO1.834.254.10
1XBET1.844.314.15
DORADOBET1.834.004.00

Barcelona vs Atlético Madrid: últimos resultados

  • Atlético Madrid 0-1 Barcelona
  • Atlético Madrid 2-4 Barcelona
  • Barcelona 4-4 Atlético Madrid
  • Barcelona 1-2 Atlético Madrid
  • Atlético Madrid 0-3 Barcelona
  • Barcelona 1-0 Atlético Madrid
  • Barcelona 1-0 Atlético Madrid
  • Atlético Madrid 0-1 Barcelona
  • Barcelona 4-2 Atlético Madrid
  • Atlético Madrid 2-0 Barcelona

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

