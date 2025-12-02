¿Y Alianza Lima? Inter Miami cerca de cerrar amistoso ante campeón de Libertadores para enero

Más allá de todavía restar los playoffs de la Liga 1 para definir a Perú, Alianza Lima también viene planificando la temporada 2026 y uno de los momentos más esperados es la Noche Blanquiazul, que tendrá como principal atractivo la presencia de Lionel Messi con el Inter Miami.

Según las últimas informaciones, el duelo entre los blanquiazules ante la 'Pulga' y compañía está casi cerrado, con fecha definida y escenario por confirmar. De momento, se sabe que el cotejo se podría jugar en el Estadio Nacional y no en Matute, por un tema de aforo y accesos.

Asimismo, en las últimas horas se informó que otro equipo importante de Sudamérica también recibiría la visita de las 'Garzas' y este sería el Atlético Nacional, cuadro que ha ganado dos títulos de Copa Libertadores: 1989 y 2016.

"El duelo entre Nacional e Inter Miami se jugaría el 31 de enero de 2026, en el estadio Atanasio Girardot, en horario por confirmar. De concretarse, sería la primera vez que Messi se enfrentaría a un club de la Liga BetPlay", es la información que maneja el diario El Espectador de Colombia.

Inter Miami fue campeón de la Conferencia Este de la MLS 2025.

Recordemos que Inter Miami se coronó campeón de la Conferencia de Este de la MLS 2025 y jugará la final por el título absoluto ante Vancouver Whitecaps, donde milita el peruano Kenji Cabrera.

¿Peligra la Noche Blanquiazul entre Alianza Lima vs Inter Miami?

Si es confirmada la fecha que aseguran en Colombia para el duelo ante Atlético Nacional, este amistoso en Medellín no interferiría en la Noche Blanquiazul entre Alianza Lima vs. Inter Miami, que se llevará a cabo una semana antes, el sábado 24 de enero.