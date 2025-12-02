Figura de Alianza Lima puede dejar el club y fichar por equipo extranjero: "Muy poderoso..."

En los últimos años, Alianza Lima se ha convertido en una vitrina para futbolistas que luego quieren partir al extranjero. Recordemos que en los últimos años traspasó importantes elementos como Kevin Serna, Juan Pablo Freytes y Erick Noriega, quienes ahora continúan con éxito sus carreras en el fútbol brasileño.

Ahora, otro elemento del actual planel victoriano viene siendo sondeado por clubes del extranjero y a comienzos del próximo año podría dejar tienda blanquiazul. Se trata de Kevin Quevedo.

De acuerdo a la información de José Varela, en el elenco íntimo no descartan la llegada de Joao Grimaldo, más allá de que su fichaje no es sencillo, esto porque 'Kevedinho' viendo siendo seguido en una importante liga del exterior y podría marcharse de Matute.

Video: José Varela YouTube.

"Kevin Quevedo es un jugador que también lo miran del extranjero. Puede emigrar, puede salir de Perú. Lo están mirando de un mercado potente, lo están observando de un mercado muy poderoso a nivel sudamericano", dijo el periodista para su canal de YouTube. Mira la transmisión completa aquí.

Quevedo cumple su segunda etapa en Alianza Lima desde que regresó a mediados del 2024 y este año ha convertido goles importantes, principalmente a nivel internacional. Le anotó a Nacional de Paraguay, Sao Paulo y Universidad Católica de Ecuador.

En 41 partidos en la presente temporada, Kevin Quevedo marcó nueve goles y convirtió siete asistencias. Sus tantos se distribuyen de la siguiente manera: 4 en Copa Libertadores, 4 en Liga 1 y 1 por Copa Sudamericana.

Kevin Quevedo con camiseta de Alianza Lima este 2025.

Kevin Quevedo tiene contrato con Alianza Lima

Kevin Quevedo tiene contrato con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre del 2027, por lo que cualquier interés de un club foráneo tendría que cristalizarse a través de una oferta por un traspaso.