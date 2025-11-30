0
Alianza Lima y sus seis sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Cristal por los playoffs

¿Peligra el Perú 2? Alianza Lima afrontará los playoffs ante Sporting Cristal con seis bajas importantes que complican el planteamiento de Néstor Gorosito para la semifinal.

Angel Curo
Alianza Lima y sus seis sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Sporting Cristal
Alianza Lima y sus seis sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Sporting Cristal | Composición: Líbero
Alianza Lima disputa sus últimos partidos de la temporada en los playoffs de la Liga 1 Perú 2025. Los blanquiazules se enfrentarán a Sporting Cristal este martes por la ida de las semifinales con el objetivo de avanzar y optar al cupo de Perú 2. No obstante, se confirmó que tendrán que afrontar la baja de hasta seis jugadores para el clásico.

El equipo de Néstor Gorosito sabe que no tiene margen de error tras haber quedado sin opciones al título nacional, por lo que está obligado a asegurar su clasificación directa a la Copa Libertadores. Con ese objetivo presentaron su lista de convocados, en la que aparecen varias de sus principales figuras, aunque también destaca la ausencia de jugadores importantes.

Alianza Lima tendrá seis bajas ante Sporting Cristal

En total, Alianza Lima llega con seis bajas confirmadas para su primer duelo ante Sporting Cristal, entre suspendidos y lesionados: Carlos Zambrano, Josué Estrada, Ricardo Lagos, Jean Pierre Archimbaud, Alessandro Burlamaqui y Matías Succar.

Las ausencias más sensibles serán las de Zambrano y Estrada, ambos con un rendimiento destacado durante la temporada. El 'León' se perderá el encuentro por la fecha de suspensión tras la expulsión que sufrió ante UTC. Mientras tanto, Estrada no fue considerado por decisión del comando técnico.

Carlos Zambrano, Josué Estrada, Alianza Lima

Carlos Zambrano y Josué Estrada son las bajas mas importantes que tendrá Alianza Lima

Por otro lado, Ricardo Lagos, Alessandro Burlamaqui y Matías Succar nuevamente quedaron fuera de la lista. Los tres futbolistas no han venido siendo tomados en cuenta por Néstor Gorosito por decisión técnica. En los casos de Lagos y Succar, su presencia se vuelve aún menos probable debido a que no continuarán en el club.

Finalmente, Jean Pierre Archimbaud también será baja en estos playoffs tras sufrir una grave lesión en la rodilla derecha que requirió cirugía. El volante no podrá volver a las canchas hasta la temporada 2026.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal por la ida de los playoffs?

Sporting Cristal iniciará la llave como local en el Estadio Nacional de Lima. Este primer encuentro está programado para desarrollarse este martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. (hora peruana). La vuelta se jugará en Matute el sábado 6 de diciembre a la misma hora.

Angel Curo
