Alineaciones de Sporting Cristal vs Alianza Lima: los inéditos onces de Autuori y Gorosito en Playoffs
Conoce las alineaciones que alistan Sporting Cristal y Alianza Lima en la ida de los Playoffs de la Liga 1, ¿Cómo formarán Paulo Autuori y Néstor Gorosito?
Momento de un partidazo de alto nivel entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por los Playoffs en el Estadio Nacional. Ambos elencos pugnan por el cupo a "Perú 2" de cara a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por lo que Paulo Autuori y Néstor Gorosito alistarán su mejor alineación en el objetivo de sacar ventaja en los primeros 90 minutos.
PUEDES VER: Alianza Lima y sus seis sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Cristal por los playoffs
Alineación de Sporting Cristal vs Alianza Lima
Este es el once que viene trabajando Paulo Autuori en La Florida de cara al choque entre Sporting Cristal vs Alianza Lima: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Ian Wisdom o Yoshimar Yotún, Martín Távara, Jesús Pretell, Maxloren Castro, Santiago González e Irven Ávila.
De no haber inconvenientes, este será el once que mande Sporting Cristal para conseguir una victoria sobre Alianza Lima. Una de las dudas es en cuanto a Yoshimar Yotún, quien en los últimos encuentros no ha sumado minutos y que eso permitió que Ian Wisdom tome fuerza en la alineación titular.
Por otra parte, la ofensiva se sostiene con Irven Ávila como '9', sabiendo que Felipe Vizeu no estuvo en óptimas condiciones en el tramo final del Torneo Clausura. El 'Cholito' se ha mantenido en racha y espera marcar en un partido clave de cara a la vuelta en Matute. Del mismo modo, los celestes recuperan a su zaga central como Miguel Araujo y Luis Abram.
Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán la ida de los Playoffs en el Estadio Nacional.
Alineación Alianza Lima vs Sporting Cristal
Este es la alineación que viene trabajando Néstor Gorosito para que Alianza Lima derrote a Sporting Cristal: Guillermo Viscarra, Marco Huamán o Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Una de las dudas en La Victoria es sobre el jugador que tomará responsabilidad por la banda derecha. El 'Pipo' ha ido alternando con Huamán y Enrique en los entrenamientos, pero aún no define del todo quién será el elegido. Asimimo, el '9' de los blanquiazules será Paolo Guerrero, pero es evidente que en ciertos minutos ingresará Hernán Barcos en lo que serán sus últimos encuentros con camiseta 'íntima'.
Del mismo modo, se ve que Gianfranco Chávez es el elegido para reemplazar a Carlos Zambrano por su expulsión en el partido ante UTC. Dado que la Comisión Disciplinaria no ha emitido una resolución tras el reclamo de Alianza Lima por anular al segunda amarilla al 'Káiser', el ex Sporting Cristal se alista para enfrentar al plantel que lo formó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90