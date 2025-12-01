¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Alianza Lima y dónde ver partido por los playoffs Liga 1?

Un partido de pronóstico reservado es el Alianza Lima vs. Sporting Cristal. Si bien ambos equipos no tuvieron una buena temporada, buscan cerrar el año con la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores como Perú. La serie inicia en el Estadio Nacional. Horarios y canales para ver EN VIVO el 'Clásico'.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima por los Playoffs?

El vibrante partido entre Sporting Cristal contra Alianza Lima se realizará el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas el Sporting Cristal vs. Alianza Lima, válido por los playoffs de la Liga 1 Perú:

México: 7:00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 10:00 p.m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

La transmisión de este emocionante partido entre Sporting Cristal contra Alianza Lima estará a cargo de L1 MAX (canal que tiene los derechos televisivos del cuadro celeste). Por streaming lo puedes ver por L1 Play.

Canal de transmisión del Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Estos son los canales de transmisión para sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX) según tu teleoperador. Además, también está disponible en Zapping y Mi Fibra.

DirecTV: 1616 SD y 616 HD

Best Cable: 9 SD y 609 HD

Claro TV: 10 SD y 510 HD

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: Entradas

Popular Sur: 34.90 | 19.90 soles (Niño)

Oriente Baja Central: 99.90 | 50 soles (Niño)

Oriente Intermedia Central: 109.90 | 59.90 soles (Niño)

Oriente Alta Central: 89.90 | 50 soles (Niño)

Oriente Alta y Baja Lateral Norte y Sur: 69.90 | 39.90 soles (Niño)

Oriente Intermedia Lateral Norte y Sur: 79.90 | 49.90 soles (Niño)

Occidente Intermedia Central Pullman: 199.90 soles

Occidente Baja Central: 149.90 | 99.90 soles (Niño)

Occidente Intermedia Central: 169.90 | 109.90 soles (Niño)

Occidente Alta Central: 129.90 | 89.90 soles (Niño)

Occidente Alta y Baja Lateral Norte y Sur: 109.90 | 69.90 soles (Niño)

Occidente Intermedia Lateral Norte y Sur: 119.90 | 79.90 soles (Niño)

¿Cómo llegan Alianza Lima vs Sporting Cristal?

Alianza Lima llega a la cita con una serie de dudas. Si bien el equipo de Gorosito terminó el Clausura ganando, en los últimos días se confirmó que Hernán Barcos no seguirá en el club, esto desató el debate entre los hinchas.

El 'Pirata' cumplió con las exigencias en este 2025 y es un referente en el club. En Alianza Lima explicaron que la decisión se tomó tras un análisis exhaustivo.

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima para la temporada 2026.

Sporting Cristal, por su parte, quiere reconciliarse con sus hinchas. Por ello, buscan cerrar el año con el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Además, se conoció que acceder a la zona de grupos del torneo continental permitirá al club ir al mercado de pases por Luis Advíncula y Facundo Callejo, goleador de Cusco FC.