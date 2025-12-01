0

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid, canal de transmisión y dónde ver LaLiga?

Se avecina un encuentro explosivo entre Barcelona vs Atlético Madrid desde el Camp Nou, en el partido que corresponde a la fecha 19 de LaLiga de España.

Shirley Marcelo
Barcelona recibirá a Atlético Madrid en el Camp Nou.
Barcelona recibirá a Atlético Madrid en el Camp Nou. | composición Líbero
Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 2 de diciembre en el Camp Nou, en un partido adelantado de la jornada 19 que puede mover la parte alta de la clasificación de LaLiga. La cita del duelo es a las 3.00 p. m. en el horario peruano y a las 9.00 p. m. en el español. Sigue aquí como ver la transmisión online y gratis.

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid?

Si te gusta ver los partidos de LaLiga y deseas sintonizar el partido Barcelona vs Atlético Madrid, por la fecha 19, aquí te mostramos los horarios para que no te pierdas ningún minuto:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00p. m.
  • Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO?

El partido entre Barcelona vs Atlético Madrid, por la fecha 19 de LaLiga de España, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal DirecTV para gran parte de Sudamérica. Además, podrás seguirlo por Movistar+ en España y Sky en México.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Atlético Madrid?

  • Argentina: DGO, DIRECTV Sports Argentina
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brazil
  • Chile: DGO, DIRECTV Sports Chile
  • Colombia: DGO, DIRECTV Sports Colombia
  • Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador
  • Perú: DGO, DIRECTV Sports Peru
  • Uruguay: DGO, DIRECTV Sports Uruguay
  • Venezuela: DGO, inter, DIRECTV Sports Venezuela
  • Estados Unidos (EE. UU.): ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes
  • Canadá: TSN+, TSN1
  • España: Movistar+, M+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV 2, LaLiga TV Bar HD, Movistar Plus+
  • Italia: DAZN Italia, SKY Go Italia, 214 DAZN Zona
  • México: Sky+, Sky Sports Mexico

Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga

El equipo de Hansi Flick llega con confianza tras encadenar cuatro victorias consecutivas en el torneo y respaldado por su gran rendimiento como local, donde no ha cedido puntos. Barcelona viene de superar 3-1 al Deportivo Alavés y sostienen su impulso con la presencia ya confirmada de Pedri y Raphinha.

Del otro lado, el conjunto dirigido por Diego Simeone atraviesa un momento igual de sólido. Los rojiblancos suman seis triunfos seguidos en LaLiga y llegan de vencer 2-0 al Real Oviedo con un doblete de Alexander Sørloth. Con 31 puntos, el Atlético se mantiene a solo tres del Barcelona, aunque viajará con bajas sensibles como las de Marcos Llorente y Robin Le Normand.

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

