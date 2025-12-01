¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid, canal de transmisión y dónde ver LaLiga?
Se avecina un encuentro explosivo entre Barcelona vs Atlético Madrid desde el Camp Nou, en el partido que corresponde a la fecha 19 de LaLiga de España.
Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 2 de diciembre en el Camp Nou, en un partido adelantado de la jornada 19 que puede mover la parte alta de la clasificación de LaLiga. La cita del duelo es a las 3.00 p. m. en el horario peruano y a las 9.00 p. m. en el español. Sigue aquí como ver la transmisión online y gratis.
PUEDES VER: DT de Flamengo, Filipe Luis, dio rotundo calificativo al Monumental tras salir campeón: "Es..."
¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid?
Si te gusta ver los partidos de LaLiga y deseas sintonizar el partido Barcelona vs Atlético Madrid, por la fecha 19, aquí te mostramos los horarios para que no te pierdas ningún minuto:
- Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00p. m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.
- México y Centroamérica: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.
¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO?
El partido entre Barcelona vs Atlético Madrid, por la fecha 19 de LaLiga de España, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal DirecTV para gran parte de Sudamérica. Además, podrás seguirlo por Movistar+ en España y Sky en México.
¿Qué canal transmite Barcelona vs Atlético Madrid?
- Argentina: DGO, DIRECTV Sports Argentina
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brazil
- Chile: DGO, DIRECTV Sports Chile
- Colombia: DGO, DIRECTV Sports Colombia
- Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador
- Perú: DGO, DIRECTV Sports Peru
- Uruguay: DGO, DIRECTV Sports Uruguay
- Venezuela: DGO, inter, DIRECTV Sports Venezuela
- Estados Unidos (EE. UU.): ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes
- Canadá: TSN+, TSN1
- España: Movistar+, M+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV 2, LaLiga TV Bar HD, Movistar Plus+
- Italia: DAZN Italia, SKY Go Italia, 214 DAZN Zona
- México: Sky+, Sky Sports Mexico
Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga
El equipo de Hansi Flick llega con confianza tras encadenar cuatro victorias consecutivas en el torneo y respaldado por su gran rendimiento como local, donde no ha cedido puntos. Barcelona viene de superar 3-1 al Deportivo Alavés y sostienen su impulso con la presencia ya confirmada de Pedri y Raphinha.
Del otro lado, el conjunto dirigido por Diego Simeone atraviesa un momento igual de sólido. Los rojiblancos suman seis triunfos seguidos en LaLiga y llegan de vencer 2-0 al Real Oviedo con un doblete de Alexander Sørloth. Con 31 puntos, el Atlético se mantiene a solo tres del Barcelona, aunque viajará con bajas sensibles como las de Marcos Llorente y Robin Le Normand.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90