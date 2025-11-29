0
¿Por qué Álex Valera renunció a la selección? Jugador se sincera con firme respuesta: "Fueron…"

El delantero Álex Valera se pronunció sobre una de las decisiones que tomó y que le generó las críticas de los hinchas de la selección peruana.

Erickson Acuña
Álex Valera sorprende con importante mensaje sobre la selección peruana.
Álex Valera sorprende con importante mensaje sobre la selección peruana. | La Bicolor
Para muchos hinchas de Universitario, el delantero Álex Valera es uno de los futbolistas más importantes en el ataque de los últimos años. Su gran desempeño le permitió ser llamado a la selección peruana; sin embargo, fue tema de debate al ser desconvocado en más de una ocasión.

Al respecto, el goleador crema respondió en la reciente edición del programa ‘Habla chino’, por Willax Televisión sobre por qué renunció a la Blanquirroja. El autor del título de la temporada 2025 no dudó en explicar sobre la verdadera razón por la que no estuvo con el equipo de todos. 

¿Qué dijo Álex Valera sobre su ausencia en la selección peruana?

“Eso lo dije, lo dijeron los entrenadores. Hablé con los profesores. Fueron problemas personales, hablé con mi familia también. No es que renuncié, no estaba, no estaba mentalmente, no me sentía bien y lo comenté a los profesores y me apoyaron siempre, pero bueno, gracias a Dios hoy me siento mejor”, le dijo al conductor Aldo Miyashiro.

Pese a ello, actualmente atraviesa por un mejor momento en lo deportivo, demostrándolo en el Torneo Clausura de la Liga 1 donde fue una pieza clave para lograr el tricampeonato. En ese contexto, fue consultado por su presente  en la Blanquirroja luego de los partidos amistosos ante Rusia y Chile.  

“Después del golazo con Rusia tengo más confianza, pero me siento mejor también de la cabeza, más que todo”, agregó Álex Valera, que buscará lograr los objetivos en la temporada 2026 con los cremas.

