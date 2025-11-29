- Hoy:
Valera sorprende con dura confesión sobre su relación con Guerrero y Carrillo: "Ellos..."
Durante varios años se habló de la posible tensa relación que tendrían Álex Valera con Paolo Guerrero y André Carrillo. El delantero reveló la verdad.
El gran momento de Álex Valera ha hecho que todos los ojos se centren en él y en cómo podrá trasladar su cuota goleadora a la selección peruana. En ese sentido, al ser el recambio de Paolo Guerrero, el atacante de Universitario señaló cómo es su relación con el 'Depredador' y la 'Culebra'.
A sus 29 años, Álex Valera ha garantizado su continuidad en la selección peruana, por lo que se espera que logre una excelente conexión con los nuevos jugadores del equipo nacional, así como los máximos referentes que podrían volver a ser convocados para futuros amistosos.
Valera hace revelación sobre Guerrero y Carrillo
Durante una entrevista con 'Habla Chino', Álex Valera hizo una de las mayores confesiones que todo el hincha de la selección peruana estaba esperando; y es sobre su relación con referentes de la Bicolor, como lo son Carrillo y Guerrero.
"Yo todo bien, respeto mucho a Paolo, creo que en algún momento mencionaron también a Carrillo, pero es algo imposible. Ellos son ídolos de la selección peruana, han tenido carreras importantes y fueron las personas que me recibieron de la mejor manera cuando llegué a la Selección. Son cosas que se inventan. Un 'X' dice algo y comienza el rumor, pero no, yo respeto mucho a Paolo, Carrillo y a todos jugadores que señalaron que yo tenía algún problema. Nunca he tenido problemas con ellos", señaló el delantero de la 'U'.
Álex Valera habla sobre Guerrero y Carrillo.
La trayectoria de Álex Valera lo ha llevado a jugar en clubes importantes antes de su paso por Universitario para llegar a consagrarse como uno de los grandes delanteros del fútbol nacional. Entre los equipos por los que pasó se destacan Carlos Stein, Pirata FC, Deportivo Garcilaso, Deportivo Llacubamba y Al-Fateh.
