Fabio Gruber se pronunció sobre volver con la selección peruana tras debutar con derrota: "No sé…"

¿No vuelve? Desde Alemania, Fabio Gruber se pronunció sobre su debut con la selección peruana y reveló su futuro en la 'Bicolor' tras debutar con una derrota ante Chile.

Angel Curo
Fabio Gruber se pronunció sobre volver con la selección peruana tras debutar con derrota
Fabio Gruber se pronunció sobre volver con la selección peruana tras debutar con derrota | Selección Peruana
La selección peruana cerró su participación en este 2025 con una amarga derrota por 2-1 ante Chile en la gira rusa. La 'Bicolor' afrontar el proceso de recambio con mucha incertidumbre. Uno de los pocos puntos positivos fue el debut de Fabio Gruber, quien no desentonó y dejó una gran actuación. Precisamente, el defensor rompió el silencio y reveló si volverá a acudir a las próximas convocatorias.

Hinchas de la selección peruana conocieron una llamativa noticia.

PUEDES VER: ¿El '9' de Perú? Destacado atacante argentino quiere jugar en la bicolor: "Estamos..."

Fabio Gruber se pronunció por su futuro con la selección peruana

Durante una entrevista con el prestigioso medio alemán 'Bild', Fabio Gruber recordó cómo vivió su debut con la selección peruana y habló sobre los retos que se le vienen en su carrera internacional, dejando una respuesta que sorprendió a más de un hincha.

El defensor expresó su satisfacción por haber vestido la camiseta bicolor y aseguró que desea repetir la experiencia en futuras convocatorias. Sin embargo, admitió que aún no tiene claridad sobre lo que viene, ya que desconoce el calendario de la próxima temporada y, por ahora, no ha recibido novedades desde la FPF.

Fabio Gruber, Perú vs Chile

Fabio Gruber destacó en la defensa en su debut con la selección peruana.

"Por supuesto, espero que me permitan volver (a la selección peruana). Pero no sé cuál es el calendario. Marzo aún está lejos, y luego veremos. Hasta ahora, no se ha comunicado mucho", señaló el defensa del FC Núremberg.

Fabio Gruber mostró su felicidad por su convocatoria

De igual manera, Fabio Gruber indicó que está muy orgulloso de haber podido hacer su debut internacional con la camiseta de la selección peruana, destacando la experiencia de haber formado parte del equipo y el contraste entre culturas

"Fue fantástico allí. Me sentí muy orgulloso de poder jugar allí. La semana y media fue una experiencia increíble para mí. Es simplemente una cultura completamente diferente", aseveró.

