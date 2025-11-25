¿El '9' de Perú? Destacado atacante argentino quiere jugar en la bicolor: "Estamos..."

El 2025 se terminó con derrota de Perú ante Chile, generando diversas reacciones en los hinchas que esperan que todo cambie en el futuro, sobre todo tras no lograr la clasificación al Mundial 2026. En medio de esa situación, un futbolista argentino sorprendió al revelar que quiere ponerse la Blanquirroja.

Cabe mencionar que la Bicolor ha sumado importantes futbolistas con raíces peruanas en los últimos años, siendo el experimentado Gianluca Lapadula uno de ellos, así como los nuevos rostros del recambio generacional con quienes se espera encontrar la solución pensando en el futuro.

Delantero argentino quiere defender la selección peruana

En ese contexto, un importante jugador en el ataque reveló su interés por vestir la Blanquirroja, pues asegura que tiene un cariño especial. Se trata del jugador de Alianza Lima, Gaspar Gentile, quien conversó con el programa ‘Hablemos de Max’ por L1 MAX y respondió si le gustaría jugar en la selección peruana y cuántos años tiene en el país.

(Video: L1 MAX)

“Este ya será el sexto. Sí, claro que sí, me gustaría. Sería algo muy lindo, después de tantos años de estar acá ya agarras cariño. La familia ya es peruana, la verdad que estamos muy contentos”, afirmó el delantero que llegó al club blanquiazul para el Torneo Clausura.

Gaspar Gentile ha tenido un recorrido notable en el fútbol peruano, pues jugó en varios importantes clubes como San Martín, UTC, Deportivo Garcilaso, Cienciano y actualmente en Alianza Lima. Su desempeño ha sido clave en varios partidos, por lo que sueña con ser parte del combinado nacional.

¿Cuánto se cotiza Gaspar Gentile?

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el delantero de Alianza Lima, Gaspar Gentile, tiene un valor en el mercado actual de 400 mil €.