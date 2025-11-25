0
EN VIVO
Barcelona vs Chelsea por Champions League
EN DIRECTO
Manchester City vs. Bayer Leverkusen por Champions League

¿El '9' de Perú? Destacado atacante argentino quiere jugar en la bicolor: "Estamos..."

La selección peruana busca revertir la situación para las próximas Eliminatorias y un destacado delantero argentino quiere ponerse la Blanquirroja.

Erickson Acuña
Hinchas de la selección peruana conocieron una llamativa noticia.
Hinchas de la selección peruana conocieron una llamativa noticia. | La Bicolor | Composición: Líbero
COMPARTIR

El 2025 se terminó con derrota de Perú ante Chile, generando diversas reacciones en los hinchas que esperan que todo cambie en el futuro, sobre todo tras no lograr la clasificación al Mundial 2026. En medio de esa situación, un futbolista argentino sorprendió al revelar que quiere ponerse la Blanquirroja. 

Diego Rebagliati dio su análisis tras la derrota de Perú ante Chile en Sochi

PUEDES VER: Rebagliati destacó el nivel de un jugador de Perú pese a la derrota ante Chile: "El mejor..."

Cabe mencionar que la Bicolor ha sumado importantes futbolistas con raíces peruanas en los últimos años, siendo el experimentado Gianluca Lapadula uno de ellos, así como los nuevos rostros del recambio generacional con quienes se espera encontrar la solución pensando en el futuro.

Delantero argentino quiere defender la selección peruana

En ese contexto, un importante jugador en el ataque reveló su interés por vestir la Blanquirroja, pues asegura que tiene un cariño especial. Se trata del jugador de Alianza Lima, Gaspar Gentile, quien conversó con el programa ‘Hablemos de Max’ por L1 MAX y respondió si le gustaría jugar en la selección peruana y cuántos años tiene en el país.

(Video: L1 MAX)

“Este ya será el sexto. Sí, claro que sí, me gustaría. Sería algo muy lindo, después de tantos años de estar acá ya agarras cariño. La familia ya es peruana, la verdad que estamos muy contentos”, afirmó el delantero que llegó al club blanquiazul para el Torneo Clausura.

Gaspar Gentile ha tenido un recorrido notable en el fútbol peruano, pues jugó en varios importantes clubes como San Martín, UTC, Deportivo Garcilaso, Cienciano y actualmente en Alianza Lima. Su desempeño ha sido clave en varios partidos, por lo que sueña con ser parte del combinado nacional.

¿Cuánto se cotiza Gaspar Gentile?

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el delantero de Alianza Lima, Gaspar Gentile, tiene un valor en el mercado actual de 400 mil €.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Bengoechea no se midió y dio un fuerte calificativo al plantel de Alianza Lima: "Jugadores de.."

  2. Universitario puede dar el golpe fichando a seleccionado de más de 1 millón, señalan en Uruguay

  3. Raúl Fernández se rindió ante flamante incorporación de Universitario para el 2026: "Me gusta"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano