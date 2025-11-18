Rebagliati destacó el nivel de un jugador de Perú pese a la derrota ante Chile: "El mejor..."

La selección peruana perdió 2-1 ante Chile en el último amistoso internacional de este 2025. Pese al gol del delantero Álex Valera, la 'Bicolor' no logró conservar la ventaja en el marcador frente a un rival que venía con la moral a tope tras vencer a Rusia. Diego Rebagliati analizó el post partido e impactó al resaltar el nivel de un jugador de la 'Blanquirroja'.

Diego Rebagliati resaltó el nivel de un futbolista peruano pese a la derrota ante Chile

En el programa 'Después del Juego' de Movistar Deportes, el ex Sporting Cristal indicó que le resulta difícil asimilar la derrota en Sochi debido a que el cuadro de Manuel Barreto tuvo un buen desempeño en la primera mitad, principalmente, aprovechó en elogiar el rendimiento del ariete de Universitario de Deportes, quien fue clave para generar el primer gol del 'equipo de todos'.

Álex Valera fue titular en la derrota de Perú ante Chile/Foto: La Bicolor

"La sensación de bronca es unánime, sobre todo por cómo se dan las circunstancias: el penal del primer tiempo, Chile empezando mejor y nosotros acomodándonos. En el mejor momento de Perú encontramos el gol gracias a la presión alta y a la capacidad de Valera para recuperar esa pelota. Pero sobre el final del primer tiempo Chile ya asoma dos veces y, empezando el segundo, Perú no supo jugar con un hombre más. Chile creció mucho, sobre todo por el trabajo en la mitad de la cancha", sostuvo.

(Video: Movistar Deportes)

De otro lado, Rebagliati no dudó en cuestionar el poco pressing que tuvo la selección peruana, más aún cuando la 'Roja' ya contaba con un hombre menos luego de la expulsión de Iván Román.

"Hay una jugada previa a uno de los córners en la que Chile la tiene y la tiene, y nosotros estábamos esperando. Claramente, los que estaban marcando tenían que asumir un poco más de riesgo, apurar un poco al que tenía la pelota, porque si a un equipo que tiene 10 lo dejas avanzar y crecer, va agarrando confianza", agregó.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre la elección del próximo DT de Perú?

Finalmente, Diego Rebagliati pidió bastante cautela a la hora de la designación del nuevo DT de la 'Bicolor', pues dejó en claro que quien asuma no debe tener ningún margen de error en el próximo proceso clasificatorio pensando en el Mundial 2030.

"No por ponerte plazos vas a terminar siendo esclavo de tomar una decisión de la que no estás convencido. Si no está el DT que ellos quieren y no están seguros, y si es esperar hasta después del Mundial, habrá que esperar. Hay que traer un nombre del que estén absolutamente convencidos para no caer en lo mismo de la Clasificatoria pasada, en la que se jugó con tres comandos técnicos", acotó.