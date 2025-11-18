Rebagliati dio firme comentario sobre jugador peruano que fue suplente ante Chile: "Es un..."

La selección peruana no pudo cerrar el 2025 con triunfo y cayó frente a Chile por 2-1 en el Stadion Fisht, de la ciudad de Sochi, Rusia, dejando una desazón en los hinchas de la Blanquirroja y propios futbolistas. Tras el partido, el comentarista deportivo, Diego Rebagliati, no dudó en pronunciarse sobre lo sucedido en el terreno de juego.

El comunicador analizó lo que fue el desempeño de la Bicolor ante ‘La Roja’ en el que se puso en ventaja con gol de penal de Álex Valera, pero no pudo sostener, pues Felipe Loyola y Darío Osorio se encargaron de darle vuelta al marcador. De esta manera, el combinado nacional cierra un año complicado tras la no clasificación al Mundial 2026.

Diego Rebagliati y su firme mensaje sobre la selección peruana

“Cuando entra Bryan Reyna te da una alternativa distinta porque Bryan sí es un jugador que te la pide al espacio, no siempre te la pide al pie y explotó en el cabezazo de Yordy (Reyna) ese tipo de situaciones”, dijo Diego Rebagliati. Cabe mencionar que el ‘Picante’ ingresó en el segundo tiempo para darle más movilidad en el ataque.

En esa línea, se refirió al regreso de varios importantes futbolistas que son elementos claves para potenciar el plantel, sumando su experiencia a los nuevos nombres que se han ido integrando a la selección nacional con Manuel Barreto como entrenador.

“Pero bueno, hay varias conclusiones para sacar, también es cierto que permite poner en perspectiva a algunos jugadores y algunas posiciones, que hay jugadores que tienen que volver a la selección claramente”, agregó.

