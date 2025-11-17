Rebagliati lanza rotunda advertencia a Jean Ferrari sobre el próximo DT de Perú: "Sería un error..."

La lamentable campaña de Perú en las Eliminatorias 2025 hizo que se quedara fuera del Mundial. Como parte de esta nueva etapa, con Jean Ferrari como líder, se está buscando conseguir al mejor DT que imponga su estilo de juego y que sea favorable para la selección nacional. El destacado comentarista deportivo Diego Rebagliati, se animó a dejar un mensaje para la FPF.

Rebagliati deja mensaje a Ferrari por el próximo DT de Perú

Diego Rebagliati dejó un claro mensaje para Jean Ferrari donde apunta a la búsqueda del próximo director técnico de la selección peruana. Cabe resaltar que actualmente se está haciendo cargo como DT interino a Manuel Barreto, quien prioriza a jugadores jóvenes que juegan tanto en el extranjero como en la liga nacional.

"Si el técnico no llega en enero, sería un error decir: 'prometieron algo y no lo están cumpliendo'. Tómense el tiempo necesario para traer al mejor técnico posible, porque no tenemos una urgencia competitiva en este momento", dijo Rebagliati en el programa 'Después de todo'.

Este mensaje va directamente a todo el equipo de la FPF y Jean Ferrari, quienes son los que directamente están investigando arduamente para conseguir fichar a la mejor opción posible para que lleve a Perú al próximo Mundial.

Manuel Barreto es el DT interino de Perú.

¿Cuándo juega Perú vs Chile?

El partido amistoso entre Perú vs Chile se jugará el martes 18 de noviembre a partir de las 12:00 p.m. Ambos equipos buscan seguir preparándose tras haberse quedado fuera del Mundial.