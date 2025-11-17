Ricardo Gareca le responde firmemente a Jean Ferrari por criticarlo públicamente: "No me interesa"

En las últimas horas, Jean Ferrari generó polémica con dura respuesta a Ricardo Gareca sobre el tema del "cambio generacional". El actual director general de fútbol de la FPF arremetió contra el 'Tigre' por lo que hizo en su gestión, por lo que ahora el estratega argentino tomó la palabra para dar su postura ante este tenso momento.

Ricardo Gareca respondió a Jean Ferrari

"Lo último que dijeron ahora son las declaraciones de Ferrari. El no estar de acuerdo… No sé puntualmente lo que dijo, pero no me interesa. Es un momento difícil y estoy pensando seriamente no hablar más de la selección. Todo se toma mal y adquiere una dimensión en la que no estoy a gusto con eso. No quiero generar una polémica. Soy el técnico que más dirigió la selección peruana, tengo casi 100 partidos en la historia de Perú, y parece que no puedo dar una opinión porque se la toman mal", expresó Ricardo Gareca en el programa "Doble Punta".

Siguiendo esa línea, Ricardo Gareca resalta el tiempo de experiencia que tiene con la selección peruana y que ahora solo tiene el deseo de verlo progresar con el pasar de años. Sin embargo, al enterarse que sus comentarios vienen siendo mal tomados por gente importante de la Bicolor, y que generan polémica hoy en día, prefiere evitar comentar del equipo nacional para no desviar el objetivo.

"La única intención mía, de acuerdo a los años de experiencia que tiene uno en la selección, es hacer un comentario, pero no con mala intención. En este caso es el inicio de una etapa nueva y, por ahí, hay gente que lo toma mal. Estar al frente de la selección requiere un determinado equilibrio (…). En los 7 años que estuvimos al frente, atendimos a toda prensa, jamás hicimos una crítica de nadie, no me interesó entrar en críticas con el periodismo o colegas; y eso que opinaron de todo sobre nosotros. Sin embargo, nunca hubo una modalidad en Oviedo o Juan Carlos, todos en una misma línea en la que creíamos ser respetuosos, no entrar en polémicas y no responder a nadie. Hoy cualquier cosa puede tomarse como una discusión o polémica. Eso me lleva a mí a pensar que no quiero esto, por la gente y la selección", agregó.

Ricardo Gareca respondió a Jean Ferrari. Foto: Captura Doble Punta.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Ricardo Gareca?

Ricardo Gareca dio declaraciones sobre un cambio generacional en la Bicolor, indicando que no se viene dando oportunidad a las nuevas promesas. Estas palabras llegaron a Jean Ferrari, quien utilizó sus redes sociales para responder al 'Tigre' y criticarlo públicamente.

"Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo. No sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista. A nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien", manifestó.