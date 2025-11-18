Manuel Barreto y su rotunda respuesta a Nicolás Córdova, DT de Chile: "Para pelear..."

En la previa del 'Clásico del Pacífico', los técnicos de ambas selecciones hablaron de sus sensaciones para este partido. Nicolás Córdova, DT de Chile, destacó el cambio generacional de la Bicolor y Manuel Barreto tuvo una tajante respuesta respecto a los nuevos jugadores que viene convocando a cuestión de prueba.

Tras haber logrado acabar con la racha de victorias de Rusia, equipo que no podrá participar del próximo Mundial 2026, el DT de Chile se refirió a Perú como una selección que también está trabajando para mejorar los resultados de las Eliminatorias y clasificar a la siguiente cita mundialista.

Manuel Barreto responde al DT de la selección chilena

Nicolás Córdova, quien también ejerce la tarea de DT interino en La Roja, destacó la importancia que se le está dando a Perú acerca de la convocatoria de nuevos jugadores para darle otro ritmo al manejo de la selección. Ante esto, como era de esperarse, Manuel Barreto no pudo estar más de acuerdo, aunque sostuvo que Chile le saca ventaja en cuanto a tiempo.

"Tiene toda la razón, sólo que nosotros vamos algunos meses más tarde", explicó en el programa ADN Deportes. "Chile inició el proceso de transición dentro de la Eliminatoria y nosotros comenzamos eso hace un mes. Pero es cierto que estamos en ese proceso de sumar el universo de jugadores con los que cuenta Perú, que hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo para clasificar al Mundial", agregó Barreto.

Manuel Barreto responde al DT de Chile sobre la convocatoria de nuevos jugadores.

En la nueva era de Manuel Barreto se está buscando priorizar el llamado a futbolistas que no estaban dentro del radar de Perú por experiencia o edad, tales como Felipe Chávez, Fabio Gruber, entre otros. "Necesitamos sumarlos de cara a 2027, cuando comienza la competencia internacional de selecciones", explicó.