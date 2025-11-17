- Hoy:
- Partidos de hoy
- Emelec vs. Liga de Quito
- Selección peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¿A qué hora juega Perú vs Chile y canales para ver el partido amistoso en vivo?
Las selecciones de Perú y Chile se volverán a encontrar una vez más, pero esta vez por un amistoso internacional en la fecha FIFA. Conoce todos los detalles.
Perú vs Chile jugarán en un amistoso internacional en Rusia como parte de la fecha FIFA. Revisa a continuación todos los horarios y dónde se estará transmitiendo el partido EN VIVO y EN DIRECTO para que sigas el minuto a minuto del 'Clásico del Pacífico'.
PUEDES VER: Ricardo Gareca le responde firmemente a Jean Ferrari por criticarlo públicamente: "No me interesa"
Este martes 18 de noviembre se jugará el partido entre Perú y Chile desde el Estadio Fisht en la ciudad de Sochi, Rusia. Puedes seguir el partido a través de la transmisión de Líbero.
¿A qué hora juega Perú vs Chile?
Revisa a continuación todos los horarios para ver el partido entre Perú vs Chile, en la nueva edición de la historia del 'Clásico del Pacífico' con nuevos técnicos y jugadores de recambio en ambas selecciones.
- Perú, Ecuador y Colombia: 12:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 2:00 p.m.
- Venezuela, Chile y Bolivia: 1:00 p.m.
- México: 11:00 a.m.
- España: 6:00 p.m.
¿Dónde ver el partido de Perú vs Chile?
El partido entre Perú y Chile se estará transmitiendo de manera exclusiva a través de Movistar Deportes y también en la señal de América TV y ATV. Este encuentro se podrá seguir a través del servicio de streaming en Movistar TV App o en la cobertura de Diario Líbero.
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, Tuves
- Chile: Disney+ Premium Chile, Chilevision, ESPN Chile, Zapping Sports
- Perú: América TVGO, Disney+ Premium Chile, Andina de Television, América Televisión, Movistar Deportes Perú
- Rusia: matchtv.ru, Match Premier, Sportbox.ru
Últimos partidos Perú vs Chile
- Chile (2) - Perú (1) | 10/10/25
- Perú (0) - Chile (0) | 15/11/24
- Perú (0) - Chile (0) | 21/06/24
- Chile (2) - Perú (0) | 12/10/23
- Perú (2) - Chile (0) | 07/10/21
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90