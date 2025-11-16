Ben Brereton 'calienta' el clásico: goleador chileno dejó firme mensaje sobre el partido ante Perú

La selección peruana de Manuel Barreto se prepara para enfrentar a Chile en el último amistoso internacional FIFA de este 2025. En medio de ello, Ben Brereton, figura del combinado chileno, fue entrevistado y no dudó en dar un rotundo calificativo a la nueva versión de Perú.

Ben Brereton dio fuerte calificativo a la selección peruana previo al amistoso ante Chile

En la entrevista con el portal 'Kenotrotamundos Skechers Fútbol', Brereton fue consultado sobre el próximo duelo que sostendrá Chile ante el equipo peruano en Sochi, Rusia.

Ben Brereton, delantero de la selección chilena, dio rotundo calificativo a la selección peruana previo al amistoso FIFA.

"Estamos todos contentos de representar a Chile. En cuanto al partido contra Perú, sabemos que tienen un buen equipo con jugadores jóvenes", expresó inicialmente.

Las palabras de Ben Brereton califican a la selección peruana como un país que actualmente cuenta con jugadores juveniles que están desempeñándose muy bien bajo la dirección de Manuel Barreto.

"Esto se trata del equipo y queremos ganar y tener buenas actuaciones. Pero estoy muy contento de haber marcado gol en el partido contra Perú y ante Rusia anoche. En lo personal, es muy bueno, mi familia estaba muy contenta en Inglaterra y Chile. Así que es algo brillante para mí, pero ahora estamos concentrados en el nuevo partido contra Perú para alcanzar tres victorias consecutivas y conseguir más vibras positivas en el plantel. Estamos emocionados", afirmó.

El talentoso delantero de Chile ha sido la figura de su selección en los dos últimos amistosos frente a Perú y Chile, ya que anotó en ambos partidos y fue clave para obtener dos victorias consecutivas.

"Ellos (Perú) también querrán ganar el partido y nos respaldamos en nuestra actuación contra el mismo Perú y Rusia, así que con suerte podremos conseguir una nueva victoria", concluyó.

Por último, Ben Brereton dejó una firme advertencia a Perú, dejando en claro que si bien la Bicolor va a salir en busca de su revancha, la selección chilena cuenta con el respaldo de haber ganado el primer amistoso disputado en octubre de 2025.