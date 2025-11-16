Marcos López dio fuerte calificativo a los nuevos jugadores de la selección peruana: "Son..."

La selección peruana se encuentra disputando los amistosos internacionales FIFA ante Rusia y Chile en tierras europeas. En medio de ello, Marcos López, ahora referente de la Bicolor, fue consultado sobre los jóvenes jugadores que han sido convocados por Manuel Barreto en este nuevo proceso de recambio generacional.

Marcos López dio rotundo calificativo a los juveniles de la selección peruana

En la entrevista realizada a través de las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol, López, quien actualmente juega en el FC Copenhague, fue consultado sobre su opinión acerca de los futbolistas juveniles que han sido convocados a esta nueva selección peruana.

Video: FPF

"La parte humana es importante para mí. Hay muchos jóvenes que se identifican con el escudo, son buenas personas y, a partir de ahí, les deseo lo mejor. Muchos de ellos tienen un gran talento, pero es fundamental acompañarlo con profesionalismo. Me esfuerzo por conversar con cada uno, aunque tengo más afinidad con algunos que con otros. Procuro asumir gradualmente ese rol, acercarme de la mejor manera posible y explicarles cómo es el camino. Les transmito que, si bien el talento es crucial, sin profesionalismo no se llega lejos. En este caso, contamos con mucho talento y espero que podamos lograr grandes cosas con este nuevo grupo", expresó de manera contundente.

Las palabras de Marcos López son las de un líder y de un jugador que ya tiene experiencia en Eliminatorias, sumando 48 duelos oficiales con la Bicolor. Entre sus palabras se puede apreciar que tiene una buena perspectiva sobre los nuevos futbolistas, ya que los considera buenas personas y siempre está presente para darles consejos con el fin de que sigan creciendo.

"Hay jugadores que tienen su recorrido, obviamente se van sumando jugadores nuevos, como es el proceso de una nueva aventura, digámoslo así. Creo que son jugadores que están siendo importantes en sus equipos, muchos jóvenes que tienen ganas de mostrar lo que tienen, lo que valen, las condiciones que poseen. Será importante que ellos también sientan la responsabilidad de llevar este escudo, de representarlo de la mejor manera y, en base a eso, tengamos que forjar un buen grupo. Creo que somos bastante humildes, sabemos lo que tenemos y lo que podemos dar como personas y como futbolistas dentro del campo", concluyó.

En el rol de líder y uno de los más experimentados en la actual convocatoria de Manuel Barreto, Marcos López confía en que los nuevos futbolistas contribuirán significativamente al proceso de la Eliminatoria 2030 y continuarán acumulando experiencia para su desarrollo en el fútbol profesional.