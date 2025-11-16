0
Unión Minas vs. ANBA por la final de Copa Perú

Jean Ferrari y su contundente mensaje tras declaraciones de Marcos López: "De eso..."

El director General de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari, reaccionó ante el mensaje que dejó Marcos López sobre la renovación en la selección peruana.

Erickson Acuña
Jean Ferrari sorprendió con mensaje tras declaraciones de Marcos López.
Jean Ferrari sorprendió con mensaje tras declaraciones de Marcos López. | Composición: Líbero
La selección peruana inició una nueva etapa con Manuel Barreto como entrenador interino, luego de no lograr la clasificación al Mundial 2026. El combinado nacional cierra el 2025 con partidos amistosos frente a Rusia y Chile, y previo al último encuentro, el futbolista Marcos López se pronunció.

El jugador de Copenhague habló sobre el nuevo proceso y señaló que en la interna de la Blanquirroja hay mucha ilusión, resaltando el compromiso de los nuevos jugadores que se han sumado al plantel. Al respecto, el director General de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari, no dudó en reaccionar.

Selección peruana se enfoca en los nuevos objetivos

El exadministrador de Universitario de Deportes utilizó su cuenta de X para dejar un rotundo mensaje sobre las declaraciones del defensa nacional, quien dijo a la hinchada tener la tranquilidad y paciencia en este nuevo proceso: “De eso se trata. ¡Volvamos a creer!”.

Jean Ferrari

El tuit de Jean Ferrari con el link de las declaraciones de Marcos López

Cabe señalar que la Bicolor tiene la obligación de revertir la situación luego de los terribles números obtenidos en las recientes clasificatorias sudamericanas. Para ello, Jean Ferrari tiene la misión de encontrar al técnico ideal con el que puedan luchar para volver a una Copa del Mundo.

¿Qué dijo Marcos López sobre la selección peruana?

“Tengan tranquilidad y paciencia en este nuevo proceso que está queriendo formar desde la cabeza de Jean (Ferrari) con Manuel (Barreto) ahora, que la verdad me parecen grandes personas, a Manuel ya lo tuve antes y creo que es un gran entrenador, sabe lo que hace, lo que trabaja, y cómo lleva a los jóvenes eso también es importante”, fueron algunas de las declaraciones que dio Marcos López desde Rusia. 

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

