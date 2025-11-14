0

Guillermo Viscarra y su emotivo mensaje de despedida tras partido con selección boliviana

El guardameta de Alianza Lima, Guillermo Viscarra dejó un inesperado mensaje de despedida que conmovió a los hinchas y seguidores en redes sociales.

Erickson Acuña
Guillermo Viscarra y una emotiva publicación.
Guillermo Viscarra y una emotiva publicación. | Instagram Guillermo Viscarra
Guillermo Viscarra es para muchos hinchas de Alianza Lima uno de los refuerzos más importantes de los últimos años, con grandes actuaciones bajo el arco, por ello, llama la atención de sus seguidores en redes sociales con las publicaciones que realiza como la que compartió recientemente. 

El popular ‘Billy’, quien supo ganarse el respeto de los aficionados blanquiazules, conmovió con un mensaje de despedida, tal como lo mostró en sus Instagram Stories. Cabe mencionar que el arquero dejó La Victoria para unirse a la selección boliviana que tuvo acción en un partido amistoso como parte de su preparación para el Mundial 2026.

Guillermo Viscarra captó la atención de los hinchas en redes sociales

“¡Descanse en paz profe querido! Gracias por todas las enseñanzas Xabier Azkargorta”, se lee en su publicación que subió a su red social en la que difundió una imagen con algunos momentos que compartió con el recordado entrenador que clasificó a Bolivia al Mundial 1994.

El estratega español falleció este viernes 14 de noviembre a los 72 años. Fue el artífice de llevar a ‘La Verde’ a una Copa del Mundo, la última a la que fue el combinado del Altiplano hasta la fecha, por lo que se metió en el corazón de todo un país que hoy lo recuerda con emoción.

Guillermo Viscarra

La publicación de Guillermo Viscarra en su cuenta de Instagram

Guillermo Viscarra no fue la excepción y tras el compromiso en el que su selección cayó 2-0 ante Corea del Sur en amistoso, compartió dicha publicación recordando al entrenador con admiración. 

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

