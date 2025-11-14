Prensa boliviana lanzó rotunda opinión sobre Viscarra tras derrota en amistoso: "Nada que..."

Con goles de Son Heung-Min y Cho Gue-Sung, la selección de Bolivia cayó 2-0 ante Corea del Sur en un duelo amistoso por fecha FIFA que se disputó en el estadio internacional de Daejeon. Tras el encuentro, la prensa altiplánica dejó una contundente opinión sobre el golero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra.

Prensa de Bolivia y su firme opinión sobre Guillermo Viscarra

Diez de Bolivia analizó el trámite del partido y señaló que el cuadro liderado por Óscar Villegas no mantuvo un equilibrio en los 90 minutos, motivo por el cual el elenco asiático logró quedarse con una victoria sobre el final.

Por su parte, respecto a los goles que recibió el equipo 'Altiplánico' indicaron que el popular 'Billy' fue muy exigido, sin embargo, no tuvo gran parte de la responsabilidad en las anotaciones del combinado surcoreano.

Guillermo Viscarra fue titular en la derrota de Bolivia contra Corea del Sur

"En los minutos finales, Bolivia perdió el orden táctico y el desgaste físico se hizo evidente. Producto de ese desajuste llegó el segundo gol coreano. Tras un centro sin fuerza de Min-Hyuk Yang por izquierda, Diego Arroyo y Marcelo Torrez se chocaron en el área chica y dejaron el balón servido para Gue-Sung Cho, que solo empujó al fondo. Nada que hacer para Viscarra. Fue el 2-0 definitivo", precisaron.

Prensa de Bolivia y su reacción tras derrota ante Corea del Sur

Guillermo Viscarra volvió al arco de Bolivia ante Corea del Sur

Es importante mencionar que luego de varios encuentros, Guillermo Viscarra volvió a ser titular con la selección de Bolivia, y esta vez en un cotejo por fecha FIFA. Si bien el guardameta no tuvo uno de sus mejores partidos, se espera que Villegas lo considere nuevamente desde el vamos en el próximo desafío en Asia.

(Video: TV Chosun Live)

¿Cuándo juega Bolivia vs Japón?

Tras la derrota contra Corea del Sur, Bolivia volverá a la acción en su gira asiática ante la selección de Japón el próximo martes 18 de noviembre. El duelo se disputará a las 05:15 horas de Perú en el Estadio Nacional de Japón en Tokio.