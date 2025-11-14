Entrenador que clasificó a Bolivia al Mundial fallece y Conmebol se pronuncia: "Símbolo del fútbol"

Este viernes 14 de noviembre se confirmó el lamentable fallecimiento del estratega español, Xabier Azkargorta, quien clasificó a la selección boliviana al Mundial de Estados Unidos 1994.

Conmebol se pronunció tras el fallecimiento de Xabier Azkargorta

La noticia sorprendió a varios seguidores y en especial de la afición del elenco 'Altiplánico'. En ese sentido, el organismo rector del fútbol sudamericano decidió pronunciarse a través de sus redes sociales con un conmovedor mensaje.

"La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Xabier Azkargorta, símbolo del fútbol boliviano y entrenador que clasificó a La Vede al Mundial de 1994. Condolencias a familiares y amigos. QEPD", indicaron.

Conmebol se pronunció tras fallecimiento de Xavier Azkargorta

Según reportó la prensa internacional, Azkargorta venía atravesando problemas de salud relacionados a una enfermedad cardiaca lo que finalmente derivó en su fallecimiento. Las muestras de cariño se hicieron llegar rápidamente en los clubes a los que dirigió en el extranjero, como Espanyol, Valladolid, Sevilla entre otros.

En Bolivia, el técnico español es recordado por haber dirigido a emblemáticas escuadras: Bolívar, Oriente Petrolero, Sport Boys Warners y Club Atlético Palmaflor. Además, en base a su experiencia logró consagrarse con el Apertura 2014 y Clausura 2015 con 'Los Celestes'.

De otro lado, hay que enfatizar que también estuvo al mando de la seleción chilena en 1995 donde ganó la Copa Canadá, y el título de 1998 con Yokohama F. Marinos de la J. League de Japón.