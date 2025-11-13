Selección boliviana: fecha del sorteo y rivales de la 'Verde' en el repechaje al Mundial 2026

La selección boliviana está mentalizado en lo que será su partido amistoso de este sábado ante Corea del Sur en tierras asiáticas, pero además miran de reojo su participación en el repechaje intercontinental, donde buscarán su clasificación a la próxima Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El combinado altiplánico conocerá muy pronto a sus posibles rivales en este mini torneo pues este mes se definen a los otros equipos que lucharán por meterse a la justa orbital vía playoffs. Ante ello, conoce la fecha del sorteo y que país le puede tocar enfrentar a los dirigidos por Óscar Villegas.

Repechaje Mundial 2026: fecha del sorteo con la selección boliviana

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó que el sorteo del Repechaje para el Mundial 2026 está pactado para realizarse el próximo jueves 20 de noviembre en las instalaciones del organismo en la ciudad de Zurich, Suiza; a partir de las 13:00 horas local (08:00 de Bolivia).

Posibles rivales de Bolivia en el repechaje al Mundial 2026

Lo que está confirmado es que, por posición en el ranking FIFA de selecciones, Bolivia va a tener que jugar dos compromisos en la repesca mundialista, esto de acuerdo al periodista Gian Franco Zelaya, pues la CAF (África) va a tener a uno de sus representantes entre los dos mejores ubicados y clasificará directo a la ronda final, mientras que el otro cupo lo tendría una selección de la AFC (Asia) o Concacaf.

Por esa razón, la 'Verde' arrancará los playoffs rumbo a la Copa del Mundo desde la primera fase junto a las otra cuatro selecciones peores rankeadas. Ante ese panorama, sus posibles rivales serían Nueva Caledonia (OFC - Oceanía) o algún país de la Concacaf, aunque ello dependerá del sorteo.

Bolivia podría enfrentarse a Nueva Caledonia o a un representante de la Concacaf en el repechaje al Mundial 2026. Foto: FBF

Con Bolivia: equipos clasificados al repechaje Mundial 2026

Bolivia (Conmebol)

Nigeria o República Democrática del Congo (CAF)

Nueva Caledonia (OFC)

Emiratos Árabes Unidos o Irak (AFC)

Concacaf 1

Concacaf 2

¿Cuándo comenzará el repechaje al Mundial 2026?

Tanto la selección boliviana como sus hinchas deben estar atentos, ya que el repechaje intercontinental al Mundial 2026 se disputará entre el 23 y 31 de marzo del 2026 en Norteamérica.