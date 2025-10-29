Perú confirmó partido amistoso con selección que sueña con el Mundial 2026

Si bien quedó fuera de la Copa del Mundo, la selección peruana sigue disputando partidos y esta vez bajo la dirección técnica de Manuel Barreto, quien de forma interina ha comenzado con la nueva era del combinado nacional. Ahora, la Blanquirroja ha confirmado un nuevo encuentro amistoso ante un país que sueña con el Mundial 2026. Incluso, ya hay fecha pactada.

Como sabemos, hace poco Perú cayó por la mínima ante Chile en condición de visitante y ahora volverá a enfrentar a la Roja y a Rusia, en el que alguna vez fue territorio soviético. No obstante, tras los encuentros de noviembre la selección nacional ha confirmado un nuevo cotejo para el mes de diciembre y será ante Bolivia, nación que quedó séptima en las Eliminatorias Conmebol y disputará el repechaje para acceder al torneo más importante de la FIFA.

Según informó el periodista Kevin Pacheco mediante sus redes sociales, la selección peruana enfrentará a la Verde en el Estadio Félix Castillo de Chincha el próximo domingo 21 de diciembre. Vale precisar que este compromiso amistoso no se dará en fecha FIFA, como sí los encuentros de noviembre, por lo que Manuel Barreto deberá tomar algunas medidas con su plantel.

La selección peruana enfrentará a Bolivia, que se prepara para el repechaje.

Y es que la idea es que este partido lo afronten futbolistas de la Liga 1 en su mayoría, ya que el Torneo Clausura y los playoffs para clasificar a la Copa Libertadores habrán terminado. Asimismo, los jugadores del extranjero que se encuentren libres o hayan terminado contrato con su club también serán convocados para enfrentar a Bolivia.

¿Cuándo juega Bolivia el repechaje?

Si bien todavía no tiene rival confirmado, ya que se definirá en la próxima fecha FIFA de noviembre, se sabe que Bolivia disputará el repechaje al Mundial 2026 entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo. De momento, la Verde es puesto 78 en el ranking global y tendría que jugar una semifinal para luego llegar al partido decisivo.