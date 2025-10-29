¡No es Felipe Chávez! Selección peruana envió carta de reserva para convocar a defensa de la Bundesliga

No falta mucho para que la selección peruana dé a conocer su lista de convocados para los amistosos internacionales de noviembre. Si bien la idea es darle minutos a los nuevos valores de nuestro balompié, ahora la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha enviado una carta de reserva por un defensor que juega en Alemania.

Si bien el antecedente de un futbolista que milita en un club alemán es el de Felipe Chávez, ahora la gran sorpresa es que la selección peruana de Manuel Barreto apostará por el central de de 23 años, Fabio Gruber. Este jugador viene siendo titular con Nuremberg de Alemania, en el que es protagonista de los últimos encuentros.

"Cuando estás en la parte inferior, a veces las pelotas simplemente no entran. Tienes que esforzarte mucho para conseguirlo. Hacemos esto semana tras semana. Al final, hoy todo salió bien. Por eso estamos contentos con este punto", fueron las palabras de Fabio Gruber tras el empate ante FCK de la Bundesliga 2 (Segunda División de Alemania).

Fabio Gruber es titular con Nuremberg en la Bundesliga 2.

Fabio Gruber fue reservado por la selección peruana

Según informó el periodista Kevin Pacheco, la FPF envió la carta de reserva a Nuremberg para que Fabio Gruber esté apto de cara a la fecha FIFA de noviembre. El defensa no es que tenga el 100% de su convocatoria definida para los amistosos ante Rusia y Chile, pero crece la posibilidad de que sea una de las novedades en la nómina de Barreto.

Este jugador viene siendo observado desde hace buen tiempo por la Federación Peruana de Fútbol, más aún al ser titular en un equipo que dirige Miroslav Klose, exfutbolista y máximo goleador en la historia de los Mundiales. El ahora estratega alemán confían en las capacidades del central con raíces peruanas, por lo que verá con buenos ojos que sea llamado a la selección mayor.

Fabio Gruber es dirigido por el exfutbolista alemán, Miroslav Klose.

¿En cuánto está cotizado Fabio Gruber?

Según el portal "Transfermarkt", Fabio Gruber tiene un valor de mercado de 1.5 millones de euros a sus 23 años de edad. Es la mejor etapa que vive en su carrera profesional y espera seguir firme en el objetivo de ascender a la Bundesliga. Actualmente, su equipo Nuremberg está en la casilla 15 del certamen, por lo que esperan retomar el camino en busca de estar en zona de ascenso.