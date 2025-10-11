¿Bundesliga? Desde Alemania revelan el futuro de Felipe Chávez en el Bayern tras debutar con Perú

Felipe Chávez, volante de las divisiones menores del Bayern Múnich, logró debutar con la selección peruana. El joven mediocampista, llamado a ser una de las grandes promesas de la ‘Bicolor’, sumó sus primeros minutos en la derrota por 2-1 ante Chile. Su estreno con el combinado nacional ha causado gran impacto, al punto de que el cuadro alemán ya tomó una decisión respecto a su futuro.

El joven futbolista de 18 años ingresó a los 78 minutos del encuentro y, aunque no logró brillar como se esperaba, consiguió sumar un nuevo hito en su corta carrera. Curiosamente, el popular ‘Pippo’ debutó internacionalmente antes que con el primer equipo del Bayern Múnich, lo que llevó a los hinchas a preguntarse si pronto podrá estrenarse en la Bundesliga.

En ese contexto, el medio alemán 'Kicker' analizó su presentación y sorprendió al revelar que este hecho habría motivado al club bávaro a tomar una decisión sobre su futuro.

¿Bayern Múnich promoverá a Felipe Chávez para jugar la Bundesliga?

De acuerdo con el citado medio, la intención del Bayern es que Felipe Chávez se reintegre a los entrenamientos del equipo de reservas al regresar a Alemania. Sin embargo, la directiva considera que el peruano necesita competir a un nivel más exigente, por lo que evalúan una cesión a otro club para que adquiera mayor experiencia.

Felipe Chávez logró su debut con la selección peruana.

"Tras su regreso de Perú, se espera que Chávez vuelva al equipo de reservas por el momento, pero internamente se le considera el próximo joven en adquirir experiencia a un nivel significativamente superior. Dado que en el primer equipo tendría poco espacio, una cesión podría ser una buena opción, similar a los casos de Jonathan Asp Jensen (Zúrich) o Maurice Krattenmacher (Hertha)", señalaron en su nota.

De esta forma, con el mercado de fichajes cerrado, el mediocampista deberá continuar sumando minutos con las divisiones menores del Bayern mientras espera que, en la próxima ventana de transferencias, se defina su futuro y la posibilidad de dar el salto a la primera división.