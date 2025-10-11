- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- España vs Georgia
- Portugal vs Irlanda
- México vs Colombia
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
Prensa chilena quedó encandilada con figura de la selección peruana pese a derrota: "Notable"
Tras la derrota de la selección peruana por 2-1 ante Chile, un medio del país sureño sorprendió al destacar el desempeño de un jugador de la 'Bicolor'. ¿De quién se trata?
La selección peruana no logró aguantar el marcador a su favor y sufrió una dura remontada por 2-1 ante Chile en un amistoso por la fecha FIFA de octubre. El equipo dirigido por Manuel Barreto tuvo un aceptable primer tiempo, pero con el pasar de los minutos fue perdiendo terreno. Pese a ello, un medio sureño no dudó en elogiar a una figura de la 'Bicolor' resaltando su rendimiento.
PUEDES VER: DT de Chile se rindió ante el nivel de 2 jugadores de Perú tras triunfo en Santiago: "Velocidad..."
Este nuevo episodio del 'Clásico del Pacífico' resultaba vital para ambas selecciones, pues tenían varios jóvenes en sus planteles para llevar a cabo sus respectivos recambios generacionales. Y, aunque la 'Roja' se quedó con la victoria sobre el final, la selección peruana tuvo grandes momentos de fútbol.
Prensa chilena quedó encandilada con figura de la selección peruana
En ese contexto, el medio chileno 'BioBio Chile' se mostró sumamente sorprendido por el nivel de un jugador peruano. Se trata de César Inga, quien fue catalogado como el mejor jugador del combinado nacional en este encuentro y logró marcar su primer gol a nivel internacional. Precisamente, dedicaron una nota especial a su anotación.
El medio en mención catalogó su anotación como "un golazo" y remarcaron las grandes cualidades técnicas del polifuncional jugador, en especial el enganche que le permitió eludir a un defensa rival y posteriormente marcar el primer gol del partido.
Prensa chilena elogió a César Inga por su anotación.
"El jugador de Universitario de Perú controló un balón con maestría, sacó a ‘pasear’ a Fabián Hormazábal y resolvió todo con un remate ajustado. Notable", remarcaron en su nota web.
Posteriormente, también destacaron la potencia y calidad que tuvo el remate y que resultó imposible de atajar para el guardameta chileno "El portero chileno Lawrence Vigouroux, de correcta actuación, voló lo que más pudo, pero no logró atajar el hermoso remate del peruano", añadieron.
Así fue el gol de César Inga en el amistoso ante Chile.
¿Cuánto vale César Inga?
César Inga fue una las grandes apariciones en el fútbol peruano en esta temporada, donde ha venido logrando grandes actuaciones en Universitario, siendo considerado un titular habitual. Por ello, el portal especializado en el mercado de fichajes, Transfermarkt, cotizó al lateral en un millón de euros.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50