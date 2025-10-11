Mr. Peet apuntó contra jugador titular de la selección peruana tras derrota ante Chile: "Es un..."

La selección peruana no logró celebrar en esta fecha FIFA tras su derrota ante Chile. El equipo mostró nuevos rostros en el once titular, por lo que Mr. Peet decidió tomar la palabra y dar firmes comentarios contra uno de los jugadores que alineó desde el arranque.

Se trata de Luis Ramos, el delantero de América de Cali que no logra convertir goles en todos los partidos que ha venido disputando con la Bicolor. No obstante, Peter Arévalo acepta que el partido no se dio para las características del atacante, ya que destacaron los extremos como Joao Grimaldo y Maxloren Castro.

"No lució Luis Ramos porque no se prestó el partido para él, pero con todo y eso, Perú lo ganaba bien. No tuvo una buena actuación. Yo no voy a criticar a Ramos porque no fue un partido para la característica de Ramos", manifestó en su programa "Madrugol".

(VIDEO: Madrugol)

Siguiendo esa línea, Mr. Peet reveló que es lo que necesita Luis Ramos para poder brillar dentro del campo. Sabe que en América de Cali hay otro estilo de juego más ofensivo, por lo que ahora espera que poco a poco se acople al sistema de la selección peruana de cara a los siguientes encuentros.

"Ramos es un '9' que necesita ser abastecido dentro del área. Si no no le iría tan bien en América de Cali porque este equipo propone, es un equipo que genera volumen ofensivo y ahí vive en el área", añadió.

Números de Luis Ramos en el Perú vs Chile

Luis Ramos jugó un total de 68 minutos en el 'Clásico del Pacífico' entre Perú vs Chile. Tuvo un par de remates y una ocasión perdida. Tocó 17 veces el esférico y perdió en cinco ocasiones el balón. En cuestión de pases, tuvo 11 asistencias en el que 7 fueron precisos.