Barreto reveló impactante comportamiento de Álex Valera tras la derrota de Perú: "Fue un..."

La selección peruana no pudo comenzar con buen pie su nuevo proceso y cayó por 2-1 ante Chile en la última jugada. Este duelo marcó varios debuts y regresos, siendo uno de los más destacados el de Álex Valera, quien volvió a vestir la camiseta de la ‘Bicolor’. Tras el compromiso, el DT Manuel Barreto impactó al desvelar el inesperado comportamiento que tuvo el delantero en el vestuario.

Valera era una de las grandes dudas para este encuentro, pues no completó el último entrenamiento por molestias físicas. Sin embargo, logró recuperarse y poder sumar minutos al entrar de cambio en el segundo tiempo, aunque, lastimosamente no logró marcar la diferencia.

Manuel Barreto reveló impactante comportamiento de Álex Valera tras la derrota

Luego del pitazo final, el entrenador interino de la selección peruana, Manuel Barreto, se pronunció ante los medios en la conferencia de prensa, donde valoró el gran esfuerzo del equipo en este partido. No obstante, una de las cosas más destacadas fue cuando opinó sobre el regreso de Álex Valera al equipo.

Álex Valera volvió a jugar con la selección peruana, tras casi un año. Foto: Líbero

El estratega indicó que cuando el equipo ya se encontraba en el vestuario, el delantero de Universitario sorprendió al pedir la palabra y dar una charla motivacional dirigida a los jóvenes, pidiendo que levanten la cabeza ante la derrota y valoren el gran sacrificio que hicieron.

"El mensaje de Álex (Valera), como uno de los líderes, y de Santamaría fue levantar la cabeza, valorar el partido que han hecho los chicos y el ritmo con el que se compitió. Fue un encuentro extraordinario y muy divertido de ver", expresó el estratega.

Esta actitud de Álex Valera sorprende, especialmente considerando el polémico presente que atraviesa con la selección peruana, luego de ausentarse en los últimos partidos. Sin embargo, hay que recalcar que es uno de los más experimentados del plantel, por lo que tuvo que asumir ese rol de líder.

Álex Valera volvió a jugar con Perú luego de casi un año

Finalmente, luego de mucha especulación Álex Valera volvió a ponerse la camiseta de la selección peruana tras 11 meses. El último encuentro que disputó había disputado el delantero fue en la derrota por 1-0 ante Argentina el pasado 19 de noviembre de 2024.