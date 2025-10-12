¿Oficial? U de Chile da fuerte mensaje sobre Gustavo Álvarez tras ser vinculado a Perú: "Decidió..."

La selección peruana se encuentra en búsqueda de un nuevo técnico con miras al próximo proceso clasificatorio del Mundial 2030. Uno de los nombres que viene sonando con fuerza para ponerse el buzo de la 'Blanquirroja' es Gustavo Álvarez, por ende, ahora desde la U de Chile emitieron un contundente pronunciamiento.

Directivo de U de Chile lanzó firme mensaje sobre Gustavo Álvarez

TNT Sports recopiló las recientes declaraciones que brindó un directivo del 'Romántico Viajero' sobre el futuro del entrenador argentino, en el que anticipó que puede estar viviendo sus últimos días en los 'Azules', tras el verdadero interés de la 'Bicolor'.

"Son declaraciones de un técnico que ya decidió irse, lo está notificando", fue lo que señaló una autoridad de la escuadra chilena, a través de una reciente entrevista con El Mercurio. ¿Alista las maletas?

U de Chile se pronuncia sobre Gustavo Álvarez tras ser vinculado a Perú/Foto: TNT Sport

Bajo ese contexto, el directivo de la 'U' incluso resaltó que posiblemente exista un acuerdo entre ambas partes, con lo cual el estratega tendrá que dejar el equipo a fin de temporada, y finiquitar su repentina salida, ya que aún tiene contrato con 'El Bulla' hasta fines del 2026.

"Cuando una selección viene a buscar a un técnico, es prácticamente imposible competirle. En lo económico y también en lo atractivo que es el trabajo de un seleccionador en términos de calidad de vida", acotó.

Gustavo Álvarez puso en duda su continuidad en la U de Chile

En una reciente conferencia de prensa previo al partido ante Palestino por la Liga de Primera 2025, el técnico Gustavo Álvarez aclaró que su continuidad en la U de Chile la definirá al término de la temporada. Ello tras ser voceado para dirigir a la 'Roja' y la 'Bicolor'.

"A fin de año veremos cuál será el futuro. Mientras tanto, uno está centrado en el día a día y no es momento para tomar decisiones", expresó el entrenador argentino.

(Video: Sport Center - ESPN)