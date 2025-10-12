¿Se arrepiente? Pedro Gallese recibió devastadora noticia tras pedir no ser convocado con Perú

La selección peruana cayó por 2-1 ante Chile en un amistoso internacional por la fecha FIFA. La ‘Bicolor’ presentó una lista de convocados con varios jugadores jóvenes, y una de las grandes ausencias fue la de Pedro Gallese. El portero nacional pidió no ser considerado por el comando técnico, ya que debía afrontar un importante compromiso con el Orlando City en la MLS.

Y es que la ausencia de uno de los guardametas más importantes en la historia del fútbol peruano llamó la atención de los hinchas. Al respecto, se conoció que fue el propio Pedro Gallese, con el apoyo del DT Manuel Barreto, quien solicitó no ser convocado, pues debía disputar un duelo clave ante el Vancouver Whitecaps, vital para mantener vivas las opciones de clasificar a los playoffs.

¿Qué devastadora noticia recibió Pedro Gallese?

Gallese finalmente disputó el encuentro como titular y portando la cinta de capitán. Sin embargo, para su mala fortuna, el Orlando City no logró mantener la ventaja inicial y terminó sufriendo una dolorosa remontada por 2-1 en los minutos finales del partido.

El marcador se abrió gracias a Dagur Thorhallson (24'), pero Nelson Pierre (81') y Thomas Müller (97') marcaron para el Vancouver Whitecaps, sellando la derrota. Cabe mencionar que Kenji Cabrera no fue parte del encuentro tras haber participado en el amistoso Perú vs Chile.

Pedro Gallese no pudo evitar la derrota del Orlando City por la MLS. Foto: Orlando City

Con este resultado, el equipo de Pedro Gallese se mantiene en el séptimo lugar con 53 puntos y está obligado a ganar sus próximos compromisos si desea mantener sus aspiraciones de avanzar en la temporada.

¿Pedro Gallese volverá a ser convocado con la selección peruana?

Cabe resaltar que la ausencia de Pedro Gallese con la 'Bicolor' fue una decisión tomada con el consentimiento del comando técnico, por lo que es muy probable que el golero sea considerado en la próxima lista para afrontar los amistosos antes Rusia y Chile por la fecha FIFA de noviembre.

Además, Gallese es actualmente el capitán del combinado nacional, por lo que su experiencia y liderazgo será vital para poder guiar a los nuevos valores que están afrontando este nuevo proceso.