Felipe Chávez recibe espectacular noticia luego de su debut con la selección peruana

La selección peruana inició un nuevo proceso hacia el Mundial 2030 con una derrota a manos de Chile. Una de las novedades en el plantel de la Bicolor fue Felipe Chávez, quien viene jugando en el equipo filial de Bayern Múnich de Alemania a sus 18 años de edad. En medio de esto, recibió grata noticia que lo motiva en su carrera profesional.

Resulta, que el reconocido portal internacional "Transfermarkt" actualizó su valor de mercado con una cifra top que lo destacan en el plantel nacional. Y es que Felipe Chávez dio el gran salto de 200 mil euros a 600 mil euros de forma inmediata. Su juego en la Youth League y ser considerado en la selección valieron para que ahora esté bordeando el millón de euros.

Es evidente que los portales internacionales lo comienzan a considerar en sus cuadros estadísticos, por lo que es una motivación para el jugador que paso a paso está elevando su nivel con miras a estar en el primer equipo 'bávaro'. Ahora, con su llamado a la Bicolor, es claro que Bayern Múnich exigirá al jugador para que crezca en el conjunto alemán.

Felipe Chávez tiene elevado valor de mercado luego de jugar por la selección peruana. Foto: Transfermarkt.

Felipe Chávez es la apuesta de la selección peruana

El futbolista Felipe Chávez venía siendo observado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desde hace varios años. Una de las polémicas fue su no convocatoria para le Sudamericano Sub 20, por lo que ahora fue llamado fue directamente al equipo mayor. Bajo el mando de Manuel Barreto, se estima que el volante sea considerado para los amistosos de noviembre ante Rusia y Chile.

Por su parte, Felipe Chávez siempre expresó su deseo de estar con la selección peruana, por lo que ahora regresa a Alemania con la esperanza de poder seguir sumando minutos en Bayern Múnich y así tener la gran oportunidad de ser convocado al primer equipo 'bávaro'.

¿Dónde se formó Felipe Chávez?

Si bien ahora es reconocido por estar en el equipo filial de Bayern Múnich de Alemania, el volante peruano inició su formación con las bases de Augsburgo. Luego de varias temporadas en dicho plantel alemán, llegó al cuadro 'bávaro' desde el 2023.