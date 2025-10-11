Bayern Múnich impacta y se pronuncia tras debut de Felipe Chávez en la selección: "Hasta el..."

Una de las novedades en la selección peruana fue el debut de Felipe Chávez, mediocampista de 18 años que juega en el Bayern Múnich. El jugador ingresó a los 78 minutos en reemplazo de Jairo Concha, en el que pudo tener la oportunidad de lucir la camiseta Bicolor que tanto anhelaba.

"Felipe Chávez debuta con la selección peruana. Una noche especial para Felipe Chávez : El centrocampista de 18 años del FC Bayern Amateure debutó anoche con la selección absoluta peruana. En el amistoso contra Chile, Chávez sustituyó a Jairo Concha en el minuto 78 y jugó hasta el pitido final en el Estadio Municipal de La Florida", escribió Bayern Múnich.

Publicación de Bayern Múnich sobre Felipe Chávez.

Del mismo modo, en redes sociales no callaron ante este momento especial para nuestro compatriota, quien tuvo sus primeros minutos con la Bicolor en este 'Clásico del Pacífico' ante Chile en La Florida.

Noticia en desarrollo...