Bayern Múnich impacta y se pronuncia tras debut de Felipe Chávez en la selección: "Hasta el..."

Felipe Chávez sumó minutos con la selección peruana y desde Bayern Múnich impactan al mundo con firmes palabras sobre el debut del volante.

Diego Medina
Felipe Chávez recibió mensaje de Bayern Múnich tras debut en la selección peruana.
Felipe Chávez recibió mensaje de Bayern Múnich tras debut en la selección peruana. | Foto: ITEA Sport | Bayern Múnich
Una de las novedades en la selección peruana fue el debut de Felipe Chávez, mediocampista de 18 años que juega en el Bayern Múnich. El jugador ingresó a los 78 minutos en reemplazo de Jairo Concha, en el que pudo tener la oportunidad de lucir la camiseta Bicolor que tanto anhelaba.

"Felipe Chávez debuta con la selección peruana. Una noche especial para Felipe Chávez : El centrocampista de 18 años del FC Bayern Amateure debutó anoche con la selección absoluta peruana. En el amistoso contra Chile, Chávez sustituyó a Jairo Concha en el minuto 78 y jugó hasta el pitido final en el Estadio Municipal de La Florida", escribió Bayern Múnich.

Felipe Chávez, Bayern Múnich

Publicación de Bayern Múnich sobre Felipe Chávez.

Del mismo modo, en redes sociales no callaron ante este momento especial para nuestro compatriota, quien tuvo sus primeros minutos con la Bicolor en este 'Clásico del Pacífico' ante Chile en La Florida.

Felipe Chávez, Bayern Múnich

Publicación de Bayern Múnich sobre Felipe Chávez.

Noticia en desarrollo...

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

