Paco Bazán arremete con fuerte calificativo a Diego Enríquez tras debut en la selección: "Era un..."
El exportero, Paco Bazán, no calló durante programa en vivo para calificar sin filtro el rendimiento de Diego Enríquez con la selección peruana.
La selección peruana cayó ante Chile en el amistoso internacional de la fecha FIFA de octubre, lo que generó todo tipo de comentarios y calificativos hacia los jugadores que sumaron minutos con la Bicolor. En esta ocasión, Paco Bazán aprovechó su programa en vivo para dar fuertes palabras sobre el rendimiento del portero Diego Enríquez.
Durante el programa "El Deportivo en otra cancha", el exfutbolista dejó en claro que uno de los que no le agradó en el 'Clásico del Pacífico' fue Enríquez. Pese a ser uno de los más destacados en la Liga 1 y tener el respaldo de Manuel Barreto para el choque ante Chile, Bazán fue tajante al calificarlo de "miedoso".
"No me gustó Enríquez, era un manojo de nervios. Se parecía a mí cuando tapaba en la 'U'. No daba seguridad ni garantía, no me gustó para nada. Lazo mete la pierna, pero eso es porque no confía en su arquero, porque ahí tiene que gritar 'Mía, yo' e ir adelante. Miedoso, lo más bajo de Perú fue Enríquez", expresó.
Diego Enríquez sigue concentrado en la selección peruana.
Paco Bazán exige a Diego Romero por Diego Enríquez
Siguiendo la línea de lo expresado por Diego Enríquez, Paco Bazán manifiesta sin filtro que el elegido para ser el relevo de Pedro Gallese es Diego Romero, actual golero de Banfield de Argentina. Del mismo modo, siente que uno de los que debió sumar minutos fue Pedro Díaz, actual guardameta de Cusco FC que destaca en este Torneo Clausura 2025.
"Definitivamente creo que el relevo de Pedro Gallese es Diego Romero (y) me hubiese encantado ver a Pedro Díaz, el mejor arquero de la Liga 1 con diferencia. Enríquez estuvo flojo, nervioso, dubitativo", sentenció.
