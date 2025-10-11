DT de Chile da firme comentario tras enfrentar a Perú y ganarle agónicamente: "Era muy..."

La selección chilena superó a Perú en el amistoso internacional de fecha FIFA sobre los segundos finales del compromiso. Ante este marcador, el DT de 'La Roja', Sebastián Miranda, no se guardó nada en conferencia de prensa y se refirió al cotejo que se llevó a cabo en La Florida, Chile.

En primera instancia, reconoció haber sido un cotejo de alta intensidad, pero que el equipo sureño se comportó a la altura para poder conseguir un marcador que los llena de confianza. Sabe que la eliminación a la Copa del Mundo fue dura para todo un país, por lo que valora los goles anotados y el triunfo que los conduce a seguir mejorando en la toma de decisiones.

"Yo creo que obviamente la importancia de ganar era muy relevante por el hecho de que hace mucho tiempo que no se ganaba, que no hacíamos goles. Entonces, la relevancia que tiene poder ratificar el rendimiento de los jugadores. Yo esperaba intentar mantener el buen nivel con Uruguay y eso se hizo. Los jugadores interpretaron el partido de muy buena manera, el equipo generó muchas situaciones de gol, pudimos concretar y hubo premio", manifestó Sebastián Miranda.

(VIDEO: ESPN)

Por otra parte, no dudó en destacar a jugadores del plantel como Guillermo Maripán y Felipe Loyola, quienes no sumaron minutos en el 'Clásico del Pacífico' por molestias, pero que eso no les quitó las ganas de acompañar al equipo en este nuevo proceso generacional con miras al Mundial 2030.

"Yo creo que era fundamental para el estado anímico de los jugadores. Lo habíamos hablado en la semana de lo importante que era el partido y la valoración de mi parte es cómo enfrentaron la semana para trabajar. Siempre quisieron estar. Hubo jugadores como Maripán y Loyola que llegaron con algunas molestias que no les permitieron jugar, pero así y todo quisieron viajar y estar con nosotros. Eso habla del compromiso", añadió.

Próximo partido de Chile en amistoso

La selección chilena no tendrá más partidos amistosos en esta fecha FIFA de octubre. Sin embargo, para noviembre afrontará dos cotejos internacionales ante Rusia y la misma selección peruana en suelo europeo. Los días tentativos son el 15 y 18 de noviembre, respectivamente, en un horario por confirmar.