Mientras Chávez hizo su debut en la selección peruana, Robertson la pasa mal en Australia

Mientras Alexander Robertson recibió una dura noticia por parte de la selección de Australia, Felipe Chávez vivió el momento más esperado al debutar con la selección peruana en el amistoso ante Chile.

Luis Blancas
Mientras Chávez hizo su debut en la selección peruana, Robertson sufrió una mala noticia en Australia
Mientras Chávez hizo su debut en la selección peruana, Robertson sufrió una mala noticia en Australia | Composición: Líbero
Perú salió en búsqueda de nuevos jugadores para que integren la selección peruana. Es por eso que, mientras Manuel Barreto le dio la oportunidad a Felipe Chávez de debutar en Perú ante Chile, Alexander Robertson no la pasa bien y recibió una mala noticia desde el combinado australiano.

Manuel Barreto dio fuerte comentario sobre Felipe Chávez tras su debut en la selección peruana

Mientras Felipe Chávez debutó en la selección peruana, Alexander Robertson fue excluido de Australia

En el minuto 77 del segundo tiempo, Barreto llamó a Chávez para que haga su debut oficial con la selección de Perú frente al equipo chileno, sustituyendo a Jairo Concha.

felipe chavez

Felipe Chávez debutó con la camiseta de la selección peruana frente a Chile. Foto: captura/Movistar Deportes.

En contraste con esta situación, quien no ha recibido buenas noticias es Robertson: el técnico de Australia, Tony Popovic, dejó fuera de la lista de convocados al también peruano.

Además, la selección australiana no empezó bien la doble fecha FIFA de amistosos internacionales y perdió 1-0 ante Canadá en condición de visita.

alexander robertson

Alexander Robertson no fue considerado en la lista final por el técnico de Australia para enfrentar a Canadá.

Ahora, Alexander Robertson tendrá otra oportunidad para ser considerado por el director técnico ante Estados Unidos. Sin embargo, este presagio podría implicar que no se le tome en cuenta adecuadamente.

Alexander Robertson fue llamado por Australia cuando se entero que Perú conversaba con el jugador

Cuando la Federación Peruana de Fútbol (FPF) envió una carta de reserva al Cardiff City por Alexander Robertson para que sea llamado a la selección peruana en octubre, la convocatoria no se logró dar, luego de que Australia lo convocara dos años después de no ser considerado.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

