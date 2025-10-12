¡Duro resultado! Alianza Lima empató 1-1 de visita en la Liga y se despidió del título nacional

0
Alianza Lima recibe un duro golpe y deja una mala noticia para sus hinchas blanquiazules: tras empatar 1-1 ante un duro rival, el equipo perdió todas las posibilidades de luchar por el título de la Liga.

Luis Blancas
Alianza Lima busca salir campeón en todas sus categorías y divisiones. Es por eso que el equipo dirigido por Néstor Gorosito busca la fórmula para salir ganador del Torneo Clausura. Sin embargo, la reserva de su club no podrá disputar una final luego de perder todas las oportunidades de ganar la Liga 3.

Alianza Lima se despide del título nacional: ya no tiene chances de ser campeón en la Liga

Alianza Lima empató 1-1 ante CNI en los cuartos de final de la Liga 3 y no pudo superar el primer resultado que tuvieron ambos equipos en el partido de ida, cuando el conjunto de Iquitos ganó 1-0.

Por lo tanto, los íntimos fueron eliminados por un global de 2-1. Además, esto hace que Alianza pierda todas las posibilidades de coronarse y salir campeón de la tercera división del fútbol peruano.

El partido comenzó con un gol blanquiazul por parte de Arrascue a los 24 minutos del primer tiempo. Sin embargo, a los 60 minutos del segundo tiempo, Aspirilla anotó el gol del empate y de la clasificación.

Un hecho que marcó la pauta del partido fue la expulsión de Velásquez a los 81 minutos del enfrentamiento, lo que dejó a Alianza Lima con 10 jugadores y con pocas posibilidades.

Este resultado confirma que la reserva de Alianza Lima no podrá disputar el título nacional, por lo que no es una noticia agradable para los fanáticos que esperan que su equipo demuestre su valía en la Liga 1 y se corone campeón peruano.

Ahora, CNI tendrá que enfrentar al ganador de la llave entre Universitario de Deportes y Santo Domingo. Cabe destacar que el equipo de Chachapoyas tiene la ventaja de 1-0, por lo que el equipo estudiantil buscará la vuelta.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

