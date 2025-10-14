'Cachito' Ramírez no dudó en elogiar a jugador que firmó por Alianza Lima: "Te da más alternativas"

Alianza Lima cuenta los días para volver a la acción en el Torneo Clausura 2025. Los blanquiazules tendrán como nuevo rival a Sport Boys del Callao en el marco de la jornada 14 de la Liga 1. Si bien las chances de ganar el segundo campeonato del año son lejanas, en La Victoria apuntan a quedarse con los tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla Acumulada. Previo al duelo contra los rosados, Luis Ramírez halagó a una figura del conjunto grone.

Luis Ramírez llenó de elogios a un futbolista de Alianza Lima

Eryc Castillo, viene siendo el principal elemento titular en el cuadro de Néstor Gorosito. Producto de su eficacia en ofensiva, la directiva acordó la renovación de su contrato hasta la temporada 2028. Con lo cual, ahora el popular 'Cachito' reveló su deseo de haber querido jugar con la 'Culebra' en la escuadra victoriana debido a las cualidades que posee el ecuatoriano en ataque.

Eryc Castillo es pieza clave en el ataque de Alianza Lima esta temporada

"¿Con qué jugador de este Alianza me hubiese gustado jugar? Con Eryc Castillo. Un jugador con esas características te da más alternativas y te obliga a que tu primer pase sea hacia delante", sostuvo en el programa de Youtube, 'Mano a Mano'.

'Cachito' Ramírez recordó la etapa de Kevin Quevedo en Alianza Lima en 2019

De otro lado, el ex Corinthians de Brasil destacó al Kevin Quevedo que jugó en Alianza Lima en el año 2019, a diferencia del 2017, toda vez que, según sus declaraciones, el extremo nacional era considerado como un referente en el once para el recordado técnico argentino, Miguel Ángel Russo, quien incluso aportó mucho en el crecimiento profesional de 'Kevedinho'.

"Kevin Quevedo fue importante en el 2017, pero lo disfrutamos más en el 2019. Tenía más olfato de gol, leía mejor las jugadas. Con Miguel Ángel Russo terminó siendo protagonista. Le vio mucho potencial y lo obligó a sumarle cosas a su juego", acotó.

Kevin Quevedo es titular en el once de Alianza Lima

Eryc Castillo y sus números con Alianza Lima esta temporada

Es menester precisar que, en base a sus buenas actuaciones, el ecuatoriano Eryc Castillo registra oficialmente un total de 39 partidos con los íntimos entre la Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2025, de los cuales, en su cuenta personal posee 10 anotaciones, 7 asistencias de gol, y un aproximado de 3231 minutos.