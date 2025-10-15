Mr Peet afirmó que Alianza contratará a 2 jugadores de nivel de selección para 2026: "Faltan..."

Alianza Lima empieza a planificar con qué futbolistas reforzará su plantilla la temporada 2026. Bajo ese escenario, recientemente el periodista deportivo Peter Arévalo señaló que los blanquiazules tienen en lista a dos jugadores de jerarquía. ¿Reveló algunos nombres?

Mr. Peet reveló que Alianza Lima apunta al fichaje de 2 jugadores de selección

En el programa de YouTube, 'Madrugol' con Mr. Peet, el comunicador dejó en claro que, Luis Advíncula no es el único que interesa en tienda íntima. Además de 'Bolt', en Matute esperan fichar a dos nuevos elementos de nivel de selección peruana.

Alianza Lima apunta a reforzarse con 2 jugadores de nivel de selección para 2026/Foto: LÍBERO

"Lo de Advíncula yo les dije. No va a ser el primer nombre, desde ahora se los digo. Lo dije incluso en transmisión, cuando llegó Aquino dije que no sería el último jugador de selección que llegue a Alianza. Al nombre que ustedes ya conocen y escucharon, faltan quizás 2 nombres más de nivel de selección", expresó el hombre de prensa.

En ese sentido, Mr. Peet hizo énfasis en que estos dos futbolistas ya han sido parte de una convocatoria oficial en la 'Blanquirroja' e incluso estuvieron en un proceso clasificatorio. De hecho, la idea del club victoriano es sumar refuerzos con amplia trayectoria para tener un equipo protagonista el 2026.

"Que los convoquen o no, es otro tema. Pero de que estuvieron en las convocatorias recientes, y en el pasado reciente de la selección, estuvieron. Completaron 2 o 3 procesos eliminatorios. No va a ser Pedro Aquino el único jugador de selección que llegue a Alianza. Bueno, el nombre de Advíncula ya se reveló", agregó.

Finalmente, el narrador deportivo también se animó a contar detalles respecto a los puestos que piensan reforzar en Alianza Lima, considerando la llegada de dos nuevos atacantes, dentro de los que se encuentra un fichaje foráneo.

"A ese nombre (Luis Advíncula), que es un jugador de selección, que hasta hace poco estuvo, se podrían sumar entre 4 o 5 jugadores. Van a llegar 2 delanteros, uno de ellos es '9', el otro es un extremo y hay un central. El quinto es en otra posición, y también es de selección. Eso para la próxima temporada", sentenció Mr. Peet.