¡Sorpresa! Alianza Lima interesado en reforzarse con lateral que la rompe en la Liga 1: "Bien visto"

Luego de quedar casi sin chances de ganar el Torneo Clausura 2025, Alianza Lima apunta a quedar dentro de los primeros puestos de la tabla Acumulada para clasificar a la Copa Libertadores 2026. Asimismo, la directiva se enfoca en realizar destacadas contrataciones a fin de poder pelear por el título nacional de la próxima temporada. ¿Qué figura de la Liga 1 tienen en la mira?

Alianza Lima busca el fichaje de lateral de la Liga 1 2025

Además del interés por el defensa Rafael Lutiger, el periodista José Varela informó que, el lateral peruano Carlos Cabello está en órbita de los íntimos tras ser pieza indiscutible en el once de Cristian Ruggeri. En La Victoria se entusiasman ante su posible llegada para el año siguiente, ya que es un futbolista polifuncional.

Carlos Cabello en carpeta de Alianza Lima para la campaña 2026/Foto: Instagram

"Carlos Cabellos de ADT. Es un jugador que está en el radar de Alianza Lima. Puede jugar de lateral derecho, de interior derecho y hasta de delantero. Gusta en Alianza como una posibilidad, interesa, está bien visto y es muy interesante", precisó.

Carlos Cabello llegó a ADT para la temporada 2025

A finales de diciembre de 2024, ADT de Tarma hizo oficial la contratación de Carlos Cabello por toda la temporada 2025, procedente de la César Vallejo de Trujillo. En el Torneo Apertura, el también extremo disputó 16 partidos oficiales. Asimismo, jugó un duelo por Copa Sudamericana 2025 frente a Cienciano por la primera fase del certamen Conmebol.

Por su parte, en la segunda parte del campeonato, Cabello siguió teniendo protagonismo, y hasta la fecha registra en su cuenta personal, 11 compromisos, 1 gol, 2 asistencias y un aproximado de 2,146 minutos a lo largo del año, los cuales grafican su buen ritmo futbolístico.

Carlos Cabello: ¿en qué equipos ha jugado?

Academia Deportiva Cantolao

Sporting Cristal

Sport Boys

César Vallejo

ADT de Tarma

Valor en el mercado de Carlos Cabello

Según Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo, el lateral derecho Carlos Cabello ostenta una cotización de 450 mil euros en el mercado de pases.