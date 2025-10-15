Prensa argentina no calló y dio fuerte calificativo a Alianza Lima tras interés por Advíncula: "Un..."

El lateral peruano Luis Advíncula viene siendo seguido muy de cerca por Alianza Lima con miras a la temporada 2026. Los blanquiazules buscan reforzar su plantel con un futbolista de nivel de selección con el objetivo de lograr el título nacional, y también pensando en su eventual participación en un torneo internacional.

Medio argentino dio firme calificativo a Alianza Lima tras interés por Luis Advíncula

Bajo ese escenario, evidentemente la noticia no solo ha repercutido en la prensa local, sino también en Argentina. Por ello, el reconocido Diario Olé sorprendió al realizar un artículo en el que calificaron al cuadro íntimo como "verdugo" del 'Azul y Oro' al tener en la mira al ex Sporting Cristal.

"Se activa el mercado: un verdugo de Boca quiere como refuerzo a un jugador del plantel xeneize", señaló el citado medio en su sitio web oficial. De la misma manera, también se refirieron a la actualidad deportiva del popular 'Bolt' en el elenco argentino donde dejó de ser titular indiscutible.

Medio argentino y su reacción tras el interés de Alianza Lima por Luis Advíncula/Foto: Olé

"El defensor de 35 años sabe que su ciclo parece cumplido. Con cada vez menos protagonismo, pocos minutos en el torneo y resentido incluso por algunos hinchas xeneizes, Advíncula (tiene contrato hasta diciembre de 2026) puede emigrar en el próximo mercado de pases. Donde en Boca, con la llegada de Russo, comenzó una limpieza importante, y el peruano es uno de los apuntados", agregó Olé.

Alianza Lima va por el préstamo de Luis Advíncula para la temporada 2026

Es válido recordar que, hoy en día la postura de Alianza Lima es incorporar al lateral Luis Advíncula en condición de préstamo temporal por un año, y no comprando necesariamente su carta pase, la cual se informó esta valorizada aproximadamente en 1.5 millones de dólares.

Alianza Lima busca reforzarse con Luis Advíncula para el 2026

¿En cuánto se cotiza Luis Advíncula?

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, el 'Rayo' tiene un valor actual de 300 mil euros en el mercado de pases, tras su presente en Boca Juniors. Esta cifra ha venido en disminución, toda vez que en la mejor etapa de su carrera alcanzó los 3 millones de euros.