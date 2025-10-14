¿Por qué a Alianza Lima le conviene contratar a Luis Advíncula, más allá del monto que pide Boca?

Desde hace días se especula con la contratación de Luis Advíncula en Alianza Lima para la temporada 2026, con la Liga 1 y posible Copa Libertadores en juego. Bajo esa premisa, recientemente se conoció el enorme monto que los blanquiazules deberán pagarle a Boca Juniors si quiere hacerse con los servicios del lateral, ya que todavía tiene contrato hasta diciembre del próximo año, y pese a que la cantidad es elevada existe una ventaja que tendrán los íntimos con su presencia.

Como se informó horas antes, los de Matute deberán desprender 1.5 millones de dólares por el defensor de la selección peruana y ello causó revuelo en sus hinchas, ya que aseguran podrían contratar a un futbolista más joven y con mayor proyección por esa cantidad de dinero, o incluso por menos. No obstante, eso implicaría mirar al mercado extranjero debido a que en nuestro país no hay mucho material con experiencia en esa posición.

Por ello, la ventaja está en que Luis Advíncula tiene jerarquía por sus años compitiendo a nivel internacional y, sobre todo, liberará una plaza de extranjero que es vital para armar el plantel de cara a la siguiente temporada. Es decir, Alianza Lima podrá centrarse en un nuevo jugador foráneo y dejar ir a Guillermo Enrique, argentino que llegó este 2025 a Matute por pedido de Néstor Gorosito.

Advíncula lleva 5 temporadas en Boca Juniors.

Alianza Lima aún no se contacta con Boca Juniors

Recientemente, el periodista Gerson Cuba reveló cómo van las negociaciones y filtró un dato sumamente importante. "Las conversaciones entre Alianza Lima y Luis Advíncula continúan avanzando de manera directa entre ambas partes. Sin embargo, no existe hasta ahora el diálogo con Boca Juniors, algo que también me confirman desde Argentina", precisó el mencionado comunicador mediante sus redes sociales.

De esta forma, queda claro que faltan muchas cosas por concretarse y Alianza Lima debe darse prisa en hablar directamente con Boca Juniors, ya que Luis Advíncula no es un futbolista sino que tiene contrato todavía. Si los íntimos desean libre al lateral de la selección peruana tendrán que esperar hasta el 1 de enero del 2027, ya que un día antes recién habrá terminado su vínculo legal con el 'Xeneize'.