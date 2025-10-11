- Hoy:
Luis Advíncula deja firme publicación en medio de su posible llegada a Alianza Lima: "No tengo..."
El lateral de Boca Juniors, Luis Advíncula, sorprendió con firme publicación en redes sociales en medio de las informaciones que lo ponen cerca de Alianza Lima.
En los últimos días, Luis Advíncula ha sido noticia tras ser vinculado a Alianza Lima de cara a la conformación del plantel 2026. El lateral de Boca Juniors, al no tener continuidad en su actual club, analiza iniciar conversaciones con los blanquiazules para ser refuerzo del elenco 'victoriano'. En medio de ello, el popular 'Bolt' dejó firme publicación en redes sociales que impactó a aficionados.
PUEDES VER: Luis Advíncula es opción para reforzar a histórico club de la Liga 1: "Vienen conversando"
A través de su cuenta oficial de Instagram, el cual estuvo desactivada por un tiempo, el jugador de 35 años sorprendió con una postal junto a un amigo suyo desde tierras argentinas. Se trataría de una persona cercana a su entorno, por lo que dedicó una canción titulada "No tengo amigos nuevos".
Luis Advíncula y su publicación en redes sociales.
Seguido de ello, Luis Advíncula ha mostrado total concentración en Boca Juniors y más en estos duros momentos de la institución por el lamentable fallecimiento de Miguel Ángel Russo. De hecho, jugadores retomaron sus entrenamientos y nuestro compatriota compartió una postal del minuto de silencio en memoria del estratega.
Boca Juniors de Luis Advíncula haciendo minuto de silencio por Miguel Ángel Russo.
¿Luis Advíncula llegará a Alianza Lima?
Según información del periodista Gustavo Peralta, desde Alianza Lima han iniciado las conversaciones con Luis Advíncula para convencerlo de ser refuerzo en tienda blanquiazul. De momento no hay nada confirmado, pero es evidente que el cuadro de La Victoria ya trabaja con miras a tener un equipo potenciado para la siguiente temporada.
"Tengo información de que Advíncula podría ser una opción para Alianza. No es algo nuevo, sé que lo han estado considerando, han estado conversando y le han planteado la posibilidad. Que llegue el próximo año a Alianza no es descabellado", informó el mencionado periodista.
