DT de Colombia calificó a Kevin Serna con firmeza pese a goleada ante México: "Le faltó..."

En el debut de Kevin Serna, la selección colombiana ganó 4-0 a México en un duelo de preparación por fecha FIFA que se disputó en el AT&T Stadium de Estados Unidos. Finalizado el encuentro, Néstor Lorenzo, entrenador del cuadro cafetero brindó una conferencia de prensa y calificó el juego que mostró el extremo de 27 años. ¿Qué dijo?

DT de Colombia calificó a Kevin Serna tras amistoso ante México

El DT argentino hizo énfasis en que, el popular 'Fideo' tuvo que realizar funciones de marca, muy aparte de su principal labor que es contribuir en ataque. De la misma manera, pese a la goleada sobre la 'Tri', el ex Melgar indicó que únicamente le faltó anotar para tener una gran noche. Pese a eso, no dudó en resaltar que seguirán trabajando para mejorar en la eficacia de cara al arco rival.

Kevin Serna tuvo minutos en el amistoso de Colombia ante México/Foto: X

"(Kevin) Serna que es la primera vez que lo vimos, hizo un trabajo un poco sucio, jugó de carrilero para seguir a Gallardo hacia atrás, después lo tenía que atacar, pero estoy muy conforme con lo que hizo, hizo lo que le pedimos y le faltó la suerte de tener posibilidad de gol. La efectividad, creo que cuando llegamos mucho y jugamos en campo contrario hay mucha más gente defendiendo, acá cuando abrimos el partido somos letales", sostuvo.

(Video: Selección colombiana)

En líneas generales, Néstor Lorenzo mencionó que quedó bastante satisfecho con relación al rendimiento que tuvo Kevin Serna, y algunos de los nuevos rostros en la selección colombiana, ya que anteriormente también fueron parte de algunos microciclos.

"Con respecto a ellos que jugaron, Serna, Angulo y Ditta, ya habían jugado algunos, están desde distintos microciclos y los conocemos. Están a disposición, estoy conforme con el rendimiento de los 3", agregó.

DT de Colombia analizó la goleada ante México

Finalmente, el argentino se refirió a la buena racha del conjunto cafetero, y expresó que es producto de un exhaustivo trabajo y planificación del cuerpo técnico. Además, valoró el nivel de todos los futbolistas convocados.

"Trabajar, hilar fino en los detalles, armar un buen grupo de jugadores y personas, eso nos ha dado muchos resultados. Estudiar mucho al rival, pero sin perder la esencia nuestra. Eso se manifiesta en el plan de cada partido", concluyó.