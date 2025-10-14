Dejó Cristal y ahora fue destacado por el DT de Boys previo al duelo ante Alianza Lima: "Bien"

Sport Boys visitará a Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. El conjunto del primer puerto llegará motivado a este encuentro luego de vencer 2-1 a Sport Huancayo en el Miguel Grau, con gol de un exfutbolista de Sporting Cristal. En esa línea, el DT del cuadro rosado, Juan Carlos Cabanillas habló de su presente.

DT de Sport Boys elogió a ex Sporting Cristal previo al duelo ante Alianza Lima

Jostin Alarcón dejó la escuadra cervecera en julio de esta temporada ante la falta de minutos y decidió volver a las filas de la 'Misilera' para el Torneo Clausura. Bajo ese escenario, previo al choque contra los íntimos, el estratega nacional se pronunció sobre la actualidad de algunas de sus figuras, y ahora no dudó en destacar la polifuncionalidad de Alarcón, quien pasó a desempeñarse como extremo izquierda.

Jostin Alarcón es figura en Sport Boys esta temporada/Foto: X

"Nos comprometimos a que sean finales, los chicos lo entendieron, de ahí comenzaron a dar resultados. Nequecaur viene de una lesión compleja y conversamos siempre. Ahora trabajamos con 'Tito' de falso 9. Con López y Jostin están saliendo bien de extremos", señaló el ex centrocampista, a través de una reciente entrevista con 'L1 Radio'.

De la misma manera, el estratega reveló la táctica que utilizó con los futbolistas para salir del mal momento. "Dialogamos mucho, les hicimos prevalecer que con trabajo, dedicación y entrega las cosas se pueden dar y ahora hay que ir partido a partido", añadió.

A su vez, consultado sobre su expectativas de enfrentar a los dirigidos por Néstor Gorosito, el DT subrayó que, su equipo buscará quedarse con la victoria y no se confiarán a pesar que el rival viene 'golpeado' tras haber perdido su último duelo ante Alianza Universidad.

"Alianza (Lima) es complicado, por más que no pase por un buen momento. Pero lo vamos a enfrentar como los partidos anteriores, como finales", sentenció el popular 'Pato' Cabanillas.