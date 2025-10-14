Partido Sporting Cristal vs Universitario en riesgo de no jugarse en el Nacional: ¿Qué pasó?

0
El esperado duelo entre Sporting Cristal vs Universitario aún no tiene fecha confirmada y ahora está en riesgo de cambiar de escenario por un insólito motivo. Conoce los detalles.

Angel Curo
Partido Sporting Cristal vs Universitario en riesgo de no jugarse en el Estadio Nacional
Partido Sporting Cristal vs Universitario en riesgo de no jugarse en el Estadio Nacional | Composición: Líbero
El clásico entre Sporting Cristal vs Universitario por la fecha 14 del Torneo Clausura fue suspendido por la Liga 1 y, hasta el momento, aún no se define una nueva fecha para su realización. En medio de esta incertidumbre, se conoció que el partido podría no jugarse en el Estadio Nacional de Lima, tal como estaba planificado por la directiva rimense.

¿Por qué el Sporting Cristal vs Universitario no se jugará en el Estadio Nacional?

Según información del periodista Wilmer Robles, existe una alta posibilidad de que el clásico no se dispute en el Coloso José Díaz. Recordemos que la dirigencia celeste rechazó la opción propuesta por Universitario de jugar sin público, ya que esperan generar una importante recaudación por taquilla.

En ese contexto, de acuerdo con Robles, las partes aún no llegan a un acuerdo, por lo que aún no hay una fecha oficial para el encuentro. Sin embargo, advirtió que de no concretar una fecha pronto, tendrán que buscar otro recinto. Esto ya que existe un límite para usar el Estadio Nacional de Lima: 25 de octubre.

Estadio Nacional

El Sporting Cristal vs Universitario en riesgo de no jugarse en el Estadio Nacional.

"Si bien todavía no se ha reprogramado el Sporting Cristal vs Universitario, el club crema no aceptará que les programen 3 partidos en 6 días (Ayacucho/lunes, Cristal/jueves y ADT/domingo).Sienten que los están forzando. Ojo: tras el 25 de oct. no se usará el Nacional hasta 2026", indicó en su cuenta de 'X'.

El motivo es que luego de esa fecha, el recinto será cerrado para actividades deportivas hasta 2026 debido a la realización de varios conciertos programados. De esta forma, Sporting Cristal se verá obligado a buscar un estadio de reemplazo.

La Liga 1 planteó fecha para jugar el Sporting Cristal vs Universitario

Asimismo, el periodista Enrique Vega informó que la organización de la Liga 1 propuso que este esperado encuentro se dispute el jueves 23 de octubre. No obstante, dicha fecha fue rechazada por la directiva de Universitario, ya que consideran que el calendario los perjudica al no contar con el tiempo de recuperación suficiente. Esto se debe a que el club crema jugará el 20 de octubre ante Ayacucho FC y el domingo 26 frente a ADT, en la altura de Tarma.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

